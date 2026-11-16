“Dia pemain komplet!” Jurgen Klopp ungkap bagaimana Mikel Arteta mengubah Kai Havertz

Memanfaatkan performa Arsenal untuk timnas Jerman
Menjelang laga penutup Grup A2 UEFA Nations League yang krusial melawan Belanda di Berlin, pelatih Jerman Jurgen Klopp menaruh kepercayaan besar kepada Kai Havertz. Klopp mencermati bagaimana Mikel Arteta berhasil memaksimalkan kemampuan sang penyerang di Arsenal.
Dengan tiket perempat-final dipertaruhkan, tujuan utama staf pelatih adalah membawa standar tinggi Havertz di level klub ke panggung internasional.
Klopp puji kecerdasan taktik Havertz
Klopp memberikan penilaian yang sangat positif terhadap kualitas menyeluruh Havertz, terutama kecerdasan taktik yang diasahnya di bawah Arteta di London Utara. Pelatih Jerman itu mengakui bahwa menghadapi mantan bintang Chelsea tersebut selalu menjadi tantangan taktik yang sulit.
“Saya sering menghadapi tim yang pertahanannya diperkuat Kai, dan dalam persiapan taktik, saya tahu betul bahwa menghadapi Kai bukan tugas mudah. Sebagai pemain top, ia memiliki kualitas yang lengkap,” kata Klopp.
“Mikel Arteta sangat mengandalkannya karena Kai selalu bisa diandalkan untuk tampil luar biasa berkat kemampuan teknik dan kecerdasannya.”
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Membawa kesuksesan di klub ke panggung internasional
Berangkat dari pendekatan taktik Arteta, Klopp dan Havertz sejalan dalam upaya mengembangkan potensi sang penyerang lebih jauh bersama timnas. Kemampuan luar biasa Havertz untuk membaca ruang dan mengendalikan fase serangan menjadikannya aset yang sangat berharga.
“Kai dan saya sepakat bahwa masih ada potensi besar yang ingin kami kembangkan bersama lebih jauh di timnas,” tambah Klopp.
Havertz ingin mengubah performa tajamnya di klub menjadi gol-gol di level internasional, terutama setelah nyaris berhasil saat melawan Serbia.
Siap bersinar melawan Belanda
Havertz tetap fokus membawa etos kerja tingginya di klub ke dalam penampilan yang menentukan saat Jerman menghadapi Belanda di Berlin. Berbekal fondasi taktik dari Arteta dan dukungan penuh Klopp, sang penyerang siap memimpin lini depan.
“Saya akan mengevaluasinya, memperbaikinya dalam sesi latihan berikutnya, dan berharap bisa langsung mencetak gol dalam pertandingan besok melawan Belanda,” tutup Havertz.