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Gary Lineker melontarkan penilaian pedas terhadap kondisi Manchester United saat ini dan memperingatkan Cesc Fabregas bahwa pindah ke Old Trafford akan menjadi kesalahan dalam kariernya. Reputasi mantan maestro Arsenal, Barcelona, dan Chelsea itu tengah menanjak pesat setelah membawa Como meraih kemenangan meyakinkan atas tim asuhan Michael Carrick di Liga Champions.

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Carrick dalam tekanan setelah kekalahan telak di Liga Champions

Posisi manajer Manchester United, Carrick, mendapat sorotan tajam setelah timnya kalah telak 4-1 dari Como di Liga Champions pada Rabu. Kekalahan tersebut memperbesar tanda tanya mengenai masa depan jangka panjangnya di Old Trafford, sementara jajaran petinggi klub dilaporkan tengah menjajaki calon pengganti jika memutuskan untuk mengganti manajer.

Sosok di balik keberhasilan klub Italia itu adalah pelatih kepala Fabregas, yang masih berada di awal karier kepelatihannya. Pria Spanyol tersebut tampil mengesankan sejak menjadi pelatih, mengubah timnya menjadi kekuatan tangguh yang mampu menundukkan klub-klub besar Eropa. Keberhasilan awal itu pun membuat namanya masuk dalam pembicaraan sebagai calon pengganti Carrick di Manchester.

‘Dia gila jika menerima pekerjaan itu’

Getty Images

Berbicara dalam siniar The Rest is Football, Lineker memperingatkan Fabregas tentang risiko meninggalkan proyeknya yang menjanjikan di Italia demi kursi manajer di Old Trafford. Mantan penyerang England itu menilai posisi manajer Manchester United saat ini penuh risiko bagi pelatih mana pun yang tengah meniti karier.

“Pada suatu saat, dia harus mengambil keputusan besar. Sebab, jika dia terus meraih kesuksesan bersama Como, bahkan meski hanya tergolong sedang-sedang saja, klub besar akan datang untuk merekrutnya,” kata Lineker. “Bisa jadi United. Jika dia menerima pekerjaan itu, dia gila! Posisi itu benar-benar menjadi kuburan karier.”

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Rekan pembawa acara, Alan Shearer, menyuarakan pandangan serupa. Ia menyoroti seringnya pergantian manajer di Manchester sebagai tanda bahaya besar. “Saya tahu itu klub sepakbola yang sangat besar, tetapi saat ini pekerjaan itu tidak menarik karena begitu banyak [manajer] yang pernah menjabat di sana dan begitu banyak yang dipecat,” tambah Shearer. Ia juga berseloroh soal besarnya pesangon yang kerap diberikan klub: “Satu-satunya hal yang menarik adalah dia mungkin mendapat pesangon besar dalam 12 atau 18 bulan.”

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Fabregas mengaku bertanggung jawab atas gol hiburan United di akhir laga

Meski meraih kemenangan bersejarah atas raksasa Liga Primer tersebut, Fabregas tetap sangat kritis terhadap keputusannya sendiri selama pertandingan. United berhasil mencetak gol di pengujung laga setelah tertinggal 4-0. Mantan gelandang Chelsea dan Arsenal itu mengaku bertanggung jawab penuh atas kelengahan tersebut.

“Saya menyesali sepuluh menit terakhir karena sayalah yang meminta tim memperlambat tempo. Masih ada pertandingan lain dan, saat unggul 4-0, kami bisa sedikit mengatur permainan,” aku Fabregas seusai laga. “Saya meminta para pemain berhenti berlari dan tetap berada di tengah. Itulah yang saya sesali karena biasanya sayalah orang pertama yang selalu mendorong mereka berjuang sampai akhir.

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“Gol mereka menyakitkan bagi saya karena intensitas kami menurun dan garis pertahanan kami mundur, tetapi itu kesalahan saya.”

Laga-laga penting menanti Carrick yang tengah dalam tekanan

Getty Images

Carrick kini berada di titik krusial untuk menyelamatkan masa jabatannya di Manchester. Setelah kekalahan telak di pentas Eropa tersebut, manajer United itu harus segera membawa timnya bangkit untuk meredakan keresahan yang kian besar. Jika gagal menghentikan kemerosotan ini dengan cepat, pergantian manajer di Old Trafford bisa terjadi lebih awal.

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Sementara itu, Fabregas akan berupaya menjaga momentum impresif Como. Setelah sengaja meminta para pemainnya menghemat tenaga pada tahap akhir laga melawan United, skuadnya akan tetap bugar untuk menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Hal itu semakin mengukuhkan reputasi Fabregas sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa.