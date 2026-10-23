"Dia Meyakinkan Semua Orang dengan Ilusi": Serangan Keras Spanyol terhadap Mbappe Jelang Acara Ballon d'Or

Beberapa hari sebelum identitas pemenang Ballon d'Or 2026 diungkap, jurnalis Spanyol Anton Meana memicu perdebatan mengenai kelayakan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, untuk meraih penghargaan individu terpenting di dunia sepak bola, dengan menilai bahwa gambaran yang dilukiskan sang pemain tentang musimnya tidak mencerminkan apa yang benar-benar ia tampilkan di atas lapangan.

Sorotan tertuju pada 3 nama menonjol dalam persaingan penghargaan ini, yaitu Lamine Yamal, Harry Kane, dan Mbappe, yang menjalani kampanye media intensif dengan harapan meraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Namun Meana, dalam perbincangannya di program "El Larguero" melalui radio "Cadena SER", berpendapat bahwa penyerang Bayern Munich Harry Kane lebih unggul dari bintang Prancis itu, dengan berpijak pada koleksi golnya dan hasil-hasilnya di laga-laga besar, di samping gelar-gelar yang ia raih di Jerman.

Jurnalis Spanyol itu berkata, sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis: "Kane mengunggulinya di segala aspek; ia mencetak lebih banyak gol, menyingkirkannya dari Liga Champions Eropa, mengalahkannya di Piala Dunia, selain meraih gelar-gelar di Jerman."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia menambahkan sembari mengkritik cara Mbappe menyajikan musimnya kepada publik: "Ia membuat pesannya seolah-olah menunjukkan bahwa ia menampilkan musim yang jauh lebih baik daripada yang sebenarnya ia tampilkan."

Pernyataan-pernyataan ini menempatkan musim Mbappe di bawah sorotan sebelum pengumuman pemenang penghargaan pada Senin mendatang, di tengah persaingan dengan Yamal dan Kane, serta memanasnya perdebatan seputar kriteria yang seharusnya menentukan identitas peraih Ballon d'Or.