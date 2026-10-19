Bintang Brasil Richarlison, penyerang Tottenham, mendapati dirinya dalam krisis tak terduga setelah sebuah investasi besar di luar lapangan sepak bola berubah menjadi sengketa yang mengancam akan membuatnya kehilangan jutaan, sehingga mendorongnya untuk meminta campur tangan polisi dalam sebuah kasus yang memicu kontroversi luas di Brasil, terlebih karena lawannya adalah kandidat presiden Brasil Flavio Bolsonaro.

Berdasarkan apa yang dimuat surat kabar The Sun, Richarlison menuduh senator Brasil Flavio Bolsonaro, kandidat presiden sekaligus putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, telah merampas pulau pribadinya tanpa membayar imbalan apa pun, dan menuntut polisi membuka penyelidikan atas insiden tersebut.

Pemain Brasil itu menyebutkan bahwa ia membeli pulau yang terletak di pesisir Rio de Janeiro antara tahun 2020 dan 2021, dan bahwa ia telah mengeluarkan sekitar 10 juta real Brasil untuk pulau tersebut, tanpa memperoleh kembali apa pun dari investasinya.

Richarlison berkata dalam sebuah video yang ia unggah untuk para pengikutnya: "Saya tidak ingin menjual pulau itu kepadanya, dan karena itulah mereka memanfaatkan situasi di pengadilan. Kami sedang mengurus dokumen kepemilikan pulau, dan mereka bilang hal itu bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan."

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Ia menambahkan: "Flavio Bolsonaro dan pria ini, Wellder Thomaz, pergi ke sana, dan dalam waktu 24 jam mereka merampas pulau itu. Di sinilah sistem peradilan gagal. Sepengetahuan saya, mereka mengambil pulau itu tanpa mengeluarkan satu sen pun. Saya telah mengeluarkan sekitar 10 juta real di sana dan tidak mendapatkan apa-apa."

Richarlison menuntut polisi menyelidiki kasus ini dan mengungkap nasib dana yang ia investasikan di pulau tersebut, serta mengajak para pengikutnya untuk meminta Flavio Bolsonaro memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi.

Tanggapan Bolsonaro

Di sisi lain, Flavio Bolsonaro membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "berita bohong", dalam komentar yang ia unggah pada sebuah video milik influencer sekaligus penyanyi Brasil Juliette, yang tengah mengkritik praktik politik kandidat sayap kanan tersebut.

Menanggapi bantahan itu, Richarlison hanya bertanya: "Lalu bagaimana dengan pulau saya?", sementara perdebatan itu berubah menjadi sebuah isu yang menyita perhatian publik Brasil di tengah persaingan presiden yang menegangkan, menjelang putaran kedua yang dijadwalkan pada 25 Oktober, menurut surat kabar Inggris tersebut.

Krisis ini datang pada saat Richarlison tengah melalui situasi sulit bersama Tottenham, setelah ia keluar dari perhitungan pelatih Roberto De Zerbi, dicoret dari skuad tim di Liga Inggris, dan diturunkan bersama tim U-21.