“Dia menyerap semuanya!” Virgil van Dijk sebut Mo Salah berjasa membantu bintang baru Liverpool, Rio Ngumoha, menunjukkan potensinya

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Kapten Liverpool Virgil van Dijk menyoroti peran penting Mohamed Salah dalam perkembangan pesat pemain muda sensasional Rio Ngumoha. Remaja itu menjadi pemicu kebangkitan luar biasa Liverpool di pentas Eropa di Anfield. Ia tampil gemilang dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Villarreal di Liga Champions pada Selasa malam, sekaligus membuktikan bahwa ia telah banyak belajar dari para ikon klub.

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Salah membimbing generasi berikutnya

Van Dijk menyebut Salah sebagai sosok utama di balik peningkatan performa Ngumoha belakangan ini. Pemain remaja itu menginspirasi kebangkitan dramatis Liverpool dari ketertinggalan dua gol dengan menyumbang dua assist krusial dalam kemenangan 4-3.

Bek senior itu mengatakan beberapa pemain berpengalaman telah membimbing pemain timnas junior Inggris tersebut, tetapi ia menilai Raja Mesir sebagai teladan utama untuk meraih kesuksesan. “Semua orang ikut membantu, tetapi kesempatan baginya untuk bekerja bersama Mo tahun lalu jelas sangat berarti. Mo adalah salah satu pemain sayap terbaik di klub dan sudah mengalami segalanya, jadi mengapa tidak menyerap semua informasi darinya, menerapkannya di lapangan, dan menunjukkan kualitas diri?” kata pemain asal Belanda itu dalam pernyataan yang dilaporkan ESPN.

Ancaman menyeluruh di sisi sayap

Penampilan Ngumoha melawan Villarreal menjadi bukti pesatnya perkembangan taktiknya. Pada usia 18 tahun, ia menjadi pemain termuda yang tercatat sejak musim 2008-09 yang berhasil melakukan sedikitnya lima dribel (tujuh), mencatatkan sedikitnya 10 sentuhan di kotak penalti lawan (12), dan menyumbang lebih dari satu assist (dua) dalam satu pertandingan Liga Champions UEFA.

“Saya rasa dia sudah menunjukkannya musim ini, tetapi masih banyak lagi yang bisa ia tunjukkan. Dia terkadang sangat eksplosif dan kembali menunjukkannya. Dia terus-menerus menjadi ancaman dalam segala aspek dan bek mereka kesulitan menghadapinya,” tambah Van Dijk.

Getty Images

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Malam yang sulit bagi sang kapten

Meski penampilan gemilang Ngumoha menjadi sorotan, Van Dijk terus terang mengakui kesulitannya sendiri pada awal pertandingan. Kesalahan yang jarang dilakukan bek asal Belanda itu membuka jalan bagi Georges Mikautadze untuk membawa Villarreal unggul di Anfield, sebelum pertahanan yang kembali ceroboh memungkinkan Sergi Cardona menggandakan keunggulan tim tamu. Namun, gol-gol Alexis Mac Allister, Ronald Araujo, dan Florian Wirtz membantu Liverpool membalikkan keadaan. Van Dijk pun sepenuhnya mengakui perannya dalam memberi tim asuhan Andoni Iraola keunggulan pada awal laga.

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“Itu awal yang buruk sekali,” aku pemain timnas Belanda itu saat mengenang fase awal pertandingan. “Saya rasa ada ungkapan bahwa Anda harus berjuang lebih keras setelah tertinggal, dan sebagai bek, cukup sulit untuk bangkit dari situ. Saya sudah mencoba, tetapi secara pribadi saya tampil buruk. Namun, kami melakukannya bersama sebagai 11 pemain. Kami membalikkan keadaan dan itulah yang terpenting.”

Bangkit bersama sebagai tim

“Sayangnya, hal-hal seperti ini terkadang bisa terjadi dalam hidup. Untungnya, itu tidak terlalu sering terjadi sepanjang karier saya di Liverpool, tetapi malam ini saya tidak tampil maksimal. Namun, kami menang dan ini bukan tentang saya, melainkan tentang kami semua. Kami meraih tiga poin,” pungkas Van Dijk.

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Meski mengawali kiprah di Liga Primer Inggris dengan lamban, menempati posisi kelima setelah tujuh pekan pertandingan dan tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City, Liverpool tampil konsisten di Eropa dengan meraih tiga kemenangan dari tiga laga pembuka mereka di Liga Champions.