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Timnas Portugal menerima pukulan baru setelah kekalahan telak dari Denmark, pada saat mereka tengah bersiap untuk menjalani laga terakhir fase grup UEFA Nations League, di tengah perubahan terpaksa dalam skuadnya menjelang pertemuan melawan Wales, yang memiliki arti besar dalam menentukan pemuncak grup.

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Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan absennya Bernardo Silva dari laga mendatang menghadapi Wales, setelah ia mengalami cedera dalam pertandingan melawan Denmark yang berakhir dengan kekalahan Portugal 1-4. Ia pun meninggalkan pemusatan latihan timnas usai kondisi medisnya dievaluasi oleh tim spesialis, sebagaimana dikonfirmasi oleh surat kabar Record.

Silva, kapten baru timnas Portugal, mencetak satu-satunya gol bagi timnya dalam kekalahan dari Denmark, tetapi ia tidak akan bisa tampil pada laga mendatang setelah pemeriksaan medis memastikan ketidaksiapannya untuk melanjutkan bersama timnas. Federasi secara resmi mengumumkan pencoretannya dari pemusatan latihan, bersama Ruben Dias dan Joao Palhinha.

Federasi Portugal menjelaskan dalam pernyataannya bahwa pencoretan ketiga pemain tersebut terjadi karena alasan yang berbeda, di mana Ruben Dias dan Joao Palhinha diputuskan absen setelah keduanya mencapai batas maksimal kartu kuning, yang membuat keduanya tidak bisa menjalani laga mendatang menghadapi Wales, sesuai regulasi kompetisi.

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Pernyataan itu menambahkan bahwa Bernardo Silva menjalani evaluasi medis oleh Departemen Kesehatan dan Performa yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Portugal, sebelum ia dinyatakan tidak layak untuk tampil, sehingga diputuskan untuk membebaskannya dari melanjutkan kerja sama dengan timnas selama periode jeda internasional saat ini, tanpa mengungkap jenis cederanya.

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Tanda-tanda kekhawatiran telah terlihat pada gelandang tersebut usai pertandingan melawan Denmark berakhir, setelah ia tetap berada di lapangan berlari sendirian, sebelum lensa para fotografer menangkap raut wajahnya yang tampak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Hal itu terjadi setelah ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-79, ketika menggantikan Bruno Fernandes, sebelum cederanya belakangan dipastikan.

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Pertandingan berikutnya WAL UEFA Nations League A 14.45 POR

Dengan absennya trio tersebut, pelatih Jorge Jesus harus melanjutkan persiapan untuk laga mendatang dengan daftar 24 pemain, setelah kehilangan tiga elemen dari skuadnya karena alasan cedera dan larangan bertanding, sebuah pukulan telak jelang laga terakhir di grup.

Timnas Portugal bersiap menghadapi Wales pada Selasa mendatang di ibu kota Cardiff, dalam pekan keenam sekaligus terakhir kompetisi Grup Keempat Divisi Pertama UEFA Nations League. Timnas Portugal hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan finis sebagai juara grup.

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Puncak klasemen grup juga memberi Portugal keuntungan penting menjelang undian perempat final turnamen, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 November ini, karena timnas akan menjamin dirinya terunggulkan sebagai unggulan grup dalam undian apabila meraih poin yang dibutuhkan menghadapi Wales.

Perlu dicatat bahwa pertandingan Portugal melawan Denmark dimulai dengan perayaan para suporter untuk menghormati sang legenda Cristiano Ronaldo, usai pengumuman pensiunnya dari timnas, di mana para pemain memasuki pertandingan dengan kostum yang mengusung namanya dan nomor "7", sementara para suporter membawa spanduk "Terima kasih, kapten", namun tim tamu merusak perayaan itu dengan mempermalukan tuan rumah.

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