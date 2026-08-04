"Dia menunggu dokternya yang tak kunjung datang": Penjaga Maradona ungkap detail tragis hari-hari terakhirnya

Salah satu pengawal mendiang Diego Armando Maradona, legenda Argentina, mengungkap kejutan besar yang berkaitan dengan kronologi kematian sang bintang besar itu.

Menurut surat kabar "Sport", Martin Anibal Dominguez, salah satu pengawal pribadi Maradona, memberikan kesaksiannya pada hari Selasa dalam persidangan "kematian sang bintang besar", dengan menyatakan bahwa dokter pribadinya, Leopoldo Luque, tidak pernah menjenguknya meski ada peringatan berulang mengenai kondisi kesehatannya.

Pengawal itu menambahkan: "Ia semestinya datang; (Maradona) baru saja menjalani operasi. Ia semestinya datang, tetapi ia tidak datang. Dan kami tidak sanggup menangani Diego; ia sedang dalam suasana hati yang buruk dan memperlakukan semua orang dengan buruk."

Dominguez merupakan bagian dari tim pengamanan Maradona, dan ia berada di rumah tempat sang bintang meninggal dunia pada 25 November 2020, saat ia menjalani perawatan di rumah tersebut.

Saksi itu berkata: "Setiap kali aku melihatnya, wajahnya bengkak," seraya menambahkan: "Mereka terus-menerus menanyakan keadaan Diego kepadaku, dan aku menjawab bahwa ia mengalami penumpukan cairan."

Selama sidang pada hari Selasa, pihak penuntut menampilkan pesan-pesan di mana pengawal pribadi itu memperingatkan Luque mengenai pembengkakan pada sang bintang dan mendesak dokter tersebut untuk menjenguknya di rumahnya.

Dan ketika jaksa penuntut umum menanyakan alasan pesan-pesan tersebut, Dominguez menjawab: "Diego memberi tahu perawat bahwa ia sedang menunggu dokter pribadinya."

Saksi itu memberikan kesaksiannya dengan berkata: "Diego tidak dalam keadaan baik, ia tidak mau mandi, ia tidak keluar dari kamarnya, dan ia tidak mau makan."

Ia menambahkan: "Monona (sang juru masak) juga memberi tahuku bahwa ia tidak pergi ke kamar mandi. Itulah sebabnya mereka memasang kamar mandi di dalam kamarnya."

Menurut kesaksian yang disampaikan dalam persidangan, selama empat belas hari yang dihabiskan Maradona di rumah yang terletak di pinggiran Buenos Aires itu, Luque menjenguknya sebanyak empat kali: pada 17, 18, 20, dan 22 November.

Dokter itu memberi tahu sejumlah orang dekat Maradona lainnya yang melaporkan kondisi sang bintang kepadanya bahwa pembengkakan tersebut disebabkan oleh terlalu lama berbaring di tempat tidur dan akan hilang dengan sendirinya.

Maradona meninggal dunia akibat "edema paru akut yang disebabkan oleh perburukan akut dari gagal jantung kronis", menurut laporan autopsi.

Para ahli forensik yang memeriksa jenazah memberikan kesaksian mereka dalam persidangan, di mana mereka menyatakan menemukan tiga liter cairan di dalam perut Maradona, dan bahwa sang bintang menunjukkan tanda-tanda "edema menyeluruh (penumpukan cairan secara luas di jaringan seluruh tubuh)", sebuah kondisi yang, menurut pernyataan mereka, berkembang selama beberapa hari.

Selain Luque, dalam kasus ini turut diadili: dokter spesialis kejiwaan Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz, koordinator perawatan rumah di perusahaan Swiss Medical Nancy Forlini, dokter Pedro Di Spagna, koordinator keperawatan Mariano Perroni, dan perawat Ricardo Almiron, yang semuanya didakwa melakukan pembunuhan tidak disengaja.