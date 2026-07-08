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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dia menuduhnya melakukan diskriminasi dan menuntut agar dia diselidiki... Parlemen Eropa terus melancarkan serangannya terhadap Infantino

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Ketua Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) baru-baru ini memicu kontroversi

Parlemen Eropa terus melancarkan serangan gencar terhadap Gianni Infantino, warga negara Swiss yang menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), terkait peristiwa-peristiwa terkini seputar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Periode terakhir ini diwarnai kontroversi besar, setelah FIFA memutuskan untuk menangguhkan skorsing otomatis yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Bosnia pada babak 32 besar.

Balugun tetap diturunkan dalam pertandingan melawan Belgia di babak 16 besar, meskipun ada keberatan dari Asosiasi Sepak Bola Belgia dan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), namun ia gagal menyelamatkan timnas negaranya dari kekalahan telak 1-4 dalam pertandingan tersebut.

Menurut situs “The Athletic”, 72 anggota Parlemen Eropa telah mengirim surat kepada para ketua 27 asosiasi sepak bola nasional yang tergabung dalam UEFA, menuntut agar mereka menyelidiki Infantino terkait insiden tersebut.

Langkah ini bukanlah yang pertama kali diambil oleh Parlemen Eropa; sebelumnya, pada 29 Juni lalu, 50 anggotanya telah mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menyelidiki Infantino terkait pemberian Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Presiden AS Donald Trump.

Parlemen Eropa berpendapat bahwa Infantino telah melanggar prinsip netralitas politik yang menjadi landasan FIFA, terutama setelah Trump sendiri mengakui bahwa ia berkomunikasi dengan Infantino untuk meninjau kembali sanksi skorsing terhadap Balugon.

Perlu dicatat bahwa Infantino telah berusaha membela diri dalam beberapa kesempatan, dengan menegaskan bahwa badan-badan di bawah FIFA yang bertugas meninjau pengaduan tersebut sepenuhnya independen, serta membantah adanya campur tangan politik dalam pengambilan keputusan.

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