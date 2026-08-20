Seperti dilaporkan Sky, Hector Fort dari Barcelona yang diminati Die Schwarzgelben sejauh ini telah menolak seluruh tawaran transfer dari klub lain dan sangat ingin pindah ke Dortmund.

Menurut laporan tersebut, AS Roma maupun Real Sociedad sama-sama telah mengajukan tawaran konkret, tetapi ditolak oleh bek kanan itu. BVB kini sudah berada dalam pembicaraan konkret dengan klub asal Catalunya tersebut untuk menuntaskan kesepakatan.

Belakangan disebutkan bahwa Barca meminta biaya transfer sebesar 20 juta euro untuk pemain Spanyol berusia 20 tahun itu. Namun, angka itu dinilai terlalu tinggi bagi BVB. Meski begitu, kemungkinan ada model kesepakatan lain yang bisa disepakati, seperti yang baru-baru ini dilaporkan jurnalis transfer Matteo Moretto.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan senilai sepuluh juta euro juga dimungkinkan, tetapi disertai klausul 50 persen dari penjualan kembali untuk Blaugrana. Opsi peminjaman dengan opsi pembelian setelahnya juga tidak dikesampingkan.

BVB ingin menutup celah terakhir dalam skuad setelah kepergian Couto

Setelah transfer spektakuler Joey Veerman, Konstantinos Karetsas, dan Giannis Konstantelias, BVB masih sangat membutuhkan satu pemain untuk sisi kanan dalam sistem tiga bek Niko Kovac dengan dua wing-back. Setelah kepergian Yan Couto ke Como usai dua tahun yang mengecewakan, saat ini Kovac secara murni hanya memiliki Julien Ryerson untuk posisi tersebut, yang juga hanya menikmati jeda musim panas singkat karena tampil di Piala Dunia bersama Norwegia.

Fort masih merupakan sosok yang relatif belum banyak dikenal di level tertinggi sepak bola Eropa. Setelah selama bertahun-tahun menimba ilmu di La Masia dan hanya mendapat penampilan singkat di tim utama Barcelona, ia menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Elche. Meski persaingan di sana jauh lebih ringan, pada akhir musim ia hanya mencatat sedikit di atas 600 menit bermain dalam 17 pertandingan kompetitif.

Namun, dalam laga-laga tersebut Fort setidaknya menyumbang tiga gol dan dua assist. Meski begitu, perlu juga disebutkan bahwa Fort harus menepi lebih dari empat bulan akibat cedera bahu. Cedera itu secara unik dialaminya saat selebrasi gol setelah mencetak gol pembuka 1-0 melawan Rayo Vallecano sesaat sebelum Natal.

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