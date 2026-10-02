"Dia ingin mengakhiri kariernya di Dinamo dan berharap itu bisa terwujud, bahkan sebagai pelatih. Dia ingin memulai karier kepelatihannya di Dinamo. Di rumah, Dani masih selalu mengenakan jersey Dinamo bernomor 7 dan bertuliskan namanya, bahkan sekarang di Barcelona", ungkap agen Olmo, Andy Bara, dalam podcast Incubator.

Playmaker berusia 28 tahun itu pernah bermain untuk Si Biru antara 2014 dan 2020. Setelah pindah dari La Masia ke Zagreb, gelandang serang itu mencatatkan 124 pertandingan kompetitif di sana, sebelum kemudian melangkah ke RB Leipzig.

Peluang bergabung dengan Bayern Munich sebenarnya sudah muncul saat itu, tetapi tidak terwujud atas saran sang agen. "Dia menolak Bayern atas inisiatif saya, saat dia masih di Dinamo. Saya mengatakan kepadanya: Anda membutuhkan satu langkah lagi ke depan. Dan memang begitulah yang terjadi. Belakangan, saat menjadi pemain Leipzig, dia kembali mendapat tawaran dari Bayern", kata Bara.

Baik pendekatan pertama maupun godaan-godaan berikutnya dari klub Munich tidak berujung pada transfer. Pada musim panas 2024, petinggi FCB juga berupaya keras mendatangkan pemain Spanyol itu, tetapi kalah dalam persaingan transfer. Olmo justru memilih kembali ke klub Katalan, yang mentransfer biaya sebesar €61 juta kepada Leipzig.

Getty Images

Karena Musiala dan Olise? Bayern Munich kabarnya kembali melirik Dani Olmo

Fakta bahwa rumor mengenai minat klub Munich itu baru-baru ini kembali mencuat, bisa juga berkaitan dengan perencanaan skuad di Säbener Straße. Petinggi FCB tampaknya semakin khawatir bahwa klub-klub top internasional bisa benar-benar bergerak untuk Jamal Musiala dan Michael Olise. Sebagai langkah antisipasi, klub Munich kabarnya mempertimbangkan Olmo.

Kontrak Olmo di Barcelona berlaku hingga 2030, sehingga biaya transfer sekitar €70 juta menjadi pembahasan. Di skuad bertabur bintang milik klub Katalan, pemain Spanyol itu saat ini bukan pilihan inti tetap di bawah asuhan pelatih Hansi Flick: pada musim ini, dia baru tampil sebagai starter dalam tiga dari delapan pertandingan kompetitif, tetapi sudah mencatatkan tiga assist yang cukup baik.

Sejak kembali ke Barca, Olmo mencatatkan 20 gol serta 20 assist dalam total 96 pertandingan.