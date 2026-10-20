"Dia telah meninggalkan tim dalam kesulitan, dan dia mengecewakan saya karena kami telah memasukkannya ke dalam rencana kami," kata pelatih asal Belanda itu dalam wawancara dengan The Athletic, seraya mengkritik sikap CR7 di Red Devils saat tim itu berada di bawah kepemimpinannya.

Ten Hag, yang melatih Manchester antara 2022 dan 2024, terutama kesal dengan sikap Ronaldo dalam latihan. "Saya sering berkata: 'Ronnie, semua orang ingin bekerja untukmu agar kamu bisa berada di posisi yang tepat. Namun, jika kamu tidak bisa masuk ke kotak penalti, kamu tidak bisa mencetak gol.' Dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak berlari, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola. Alasannya, dia tidak mempersiapkan diri," tegasnya.

Ucapan itu cukup mengejutkan. Pasalnya, Ronaldo selama ini selalu dikenal sebagai sosok pekerja keras yang kerap menjalani sesi tambahan setelah latihan berakhir. "Setiap tim papan atas harus menerima pemain terbaiknya, tetapi pemain terbaik itu harus bekerja untuk tim. Dan bagi sebagian orang, United bukan prioritas utama," tambah ten Hag.

Cristiano Ronaldo: Mengapa kontrak CR7 diakhiri?

Ronaldo akhirnya meninggalkan Manchester United di tengah perselisihan pada akhir 2022, setelah sebelumnya menjadi bintang dunia di Old Trafford antara 2003 dan 2009.

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Sebelumnya, pemain asal Portugal itu kehilangan tempatnya sebagai pemain inti di bawah ten Hag, lalu melontarkan kritik ke berbagai pihak dalam sebuah wawancara yang menghebohkan. Pada akhirnya, kontraknya diakhiri lebih awal. Tak lama kemudian, CR7 bergabung dengan Al-Nassr di Arab Saudi, tempat ia masih terikat kontrak hingga musim panas 2027.

The Athletic juga menyatakan telah meminta tanggapan Ronaldo atas kata-kata keras mantan pelatihnya itu. Namun, tidak ada respons. Sebelum perselisihan itu memuncak, ten Hag melatih pemain yang kini berusia 41 tahun tersebut selama total empat bulan. Secara keseluruhan, Ronaldo mencetak 145 gol dalam 346 penampilan untuk klub Inggris tersebut.

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Perselisihan dengan Portugal: Hukuman apa yang diterima Cristiano Ronaldo?

Ronaldo juga meninggalkan tim nasional Portugal lebih awal pada jeda internasional terakhir dalam situasi yang sama-sama tidak menyenangkan, setelah pelatih Jorge Jesus menurutnya mengingkari janji soal menit bermain. Meski demikian, pada Senin ia dijatuhi hukuman yang sangat ringan oleh Federasi Sepak Bola Portugal (FPF).

Menurut pernyataan dewan disiplin federasi pada Senin, pemain berusia 41 tahun yang memegang rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional itu hanya harus membayar 255 euro karena meninggalkan pemusatan latihan lebih awal. Ronaldo juga dijatuhi skorsing selama 30 hari, sehingga ia sudah bisa kembali memperkuat Portugal dalam laga Nations League berikutnya melawan Denmark (14 November) dan di Wales (17 November).