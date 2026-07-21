Dia mengubur sesuatu di rumput! Tindakan aneh Marc Cucurella menjelang final Piala Dunia terungkap

Segera setelah lagu kebangsaan dikumandangkan dan saat bendera raksasa kedua tim finalis baru saja disingkirkan, bek kiri baru Real Madrid itu tiba-tiba berjalan menuju pinggir lapangan. Setibanya di sana, ia awalnya berpura-pura sedang merapikan kaus kakinya. Namun, seperti yang terlihat jelas dalam rekaman, pemain asal Spanyol itu justru mengubur sesuatu di rumput.

Benda tersebut kemungkinan besar adalah sebuah koin. Di balik tindakan tersebut terdapat semacam kepercayaan takhayul. Joan Capdevilla, juara dunia bersama Spanyol pada tahun 2010, menulis di X setelah kemenangan 1-0 negaranya dalam sebuah video yang menampilkan adegan tersebut: "Dan sekarang aku akan membocorkan sebuah rahasia kepada kalian... Dulu pada tahun 2010, sebelum pertandingan dimulai, aku mengubur sebuah koin di rumput. Aku sudah menceritakan kisah ini berkali-kali. Kemarin aku meminta Cucurella untuk melakukan hal yang persis sama... Marc, aku sangat mencintaimu. KAMU ADALAH JUARA DUNIA!"

Capdevila, yang kini berusia 48 tahun, sama seperti Cucurella, adalah bek kiri dan juga masuk dalam susunan pemain inti saat kemenangan 1-0 atas Belanda pada saat itu. Gol penentu kemenangan saat itu dicetak oleh Andres Iniesta, juga pada babak perpanjangan waktu. 16 tahun kemudian, Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106.

Jelang Final Piala Dunia: Drama seputar Kedatangan Capdevila

Fakta bahwa Capdevila bisa menonton pertandingan tersebut dari luar stadion di pinggiran New York sempat berada di ujung tanduk. Ia bahkan terpaksa menghubungi Donald Trump. “Saya butuh bantuan,” tulisnya di X karena mengalami kesulitan besar dalam proses masuk ke AS, dan ia langsung menghubungi Presiden AS tersebut: "Saya baru saja diberi tahu bahwa saya tidak bisa bepergian ke final Piala Dunia bersama anak-anak saya karena permohonan ESTA saya ditolak." Upayanya tampaknya membuahkan hasil: Baik mantan pemain profesional itu maupun anak-anaknya berhasil masuk ke tribun penonton.

Setelah pertandingan, Cucurella langsung menanggapi para pengkritiknya. “Saya sangat bangga, sangat bahagia. Pada akhirnya, tidak mudah untuk bisa bermain di sini selama karier kita. Terutama saat masih muda, karena itu sulit dan kita harus mengambil keputusan. Terkadang ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak berguna atau tidak akan berhasil, tapi ya sudahlah. Kepada semua orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, saya berterima kasih karena mereka telah meluangkan waktu untuk memberi saya nasihat,” katanya sambil mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, pemain berusia 27 tahun ini kini sedang mencari seniman tato. Sebab, bahkan sebelum Piala Dunia, ia telah menyatakan akan menato wajah Pelatih Luis de la Fuente jika Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia. “Saya akan menatonya di tempat yang mudah terlihat. Dalam penerbangan pulang, saya akan memikirkan di mana tepatnya,” katanya. Pelatih sukses itu, bagaimanapun, menanggapi hal tersebut dengan humor. “Janji harus ditepati, dan saya juga tidak seburuk itu,” jelas de la Fuente.







