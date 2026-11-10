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Marc Cucurella dikenal berkat selebrasi meraih trofinya yang meriah dan janji-janjinya yang berani, tetapi pengungkapan terbarunya melibatkan seorang pelatih legendaris. Bek Real Madrid itu menceritakan percakapan jenaka dengan Jose Mourinho mengenai koleksi tatonya yang terus bertambah.

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Janji yang ditepati untuk para juara dunia

Bek sayap Real Madrid, Cucurella, mengungkapkan bahwa manajernya saat ini di klub, Jose Mourinho, ingin menjadi sosok berikutnya yang wajahnya diabadikan sebagai tato di tubuh sang pemain. Mantan pemain Chelsea itu sudah menarik perhatian lewat caranya merayakan keberhasilan. Baru-baru ini, ia memberi penghormatan kepada pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, setelah keberhasilan bersejarah Spanyol menjuarai Piala Dunia. Sebelum turnamen di Amerika Utara, bek kiri itu berjanji akan menato wajah De la Fuente jika Spanyol berhasil meraih gelar. Mereka mewujudkannya dengan mengalahkan Argentina dalam final yang mendebarkan.

Kemenangan Spanyol, yang dipastikan lewat gol penentu Ferran Torres pada babak tambahan waktu, menjadi gelar juara dunia kedua mereka dan mengawali musim panas penuh perayaan bagi Cucurella. Menepati janjinya, pemain berusia 28 tahun itu kembali ke pemusatan latihan tim nasional pada September dengan gambar pelatihnya di timnas terpatri di tubuhnya.

Berbicara tentang penghormatan permanen itu, sang bek mengatakan bahwa ia tidak menyesali keputusannya saat baru-baru ini tampil di stasiun radio Spanyol Cadena Cope. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah membicarakan gagasan itu di rumah sebelum media menanyakannya, sehingga keputusan tersebut telah disepakati bersama keluarga jauh sebelum tato itu dibuat.

Mourinho ingin mendapat penghormatan serupa

“Sejujurnya, saya tidak menyesalinya,” katanya dalam wawancara dengan radio Spanyol tersebut. “Saya tahu Anda akan menanyakannya dan saya sudah memikirkannya, saya sudah membicarakannya di rumah. Dan ketika Anda bertanya kepada saya, ya, itulah yang saya katakan.” Namun, pemain asal Spanyol itu mengisyaratkan bahwa tato penghormatannya kepada para pelatih mungkin tidak akan berhenti pada De la Fuente, terutama karena Mourinho kini menginginkan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu, yang tak pernah menghindari sorotan atau kesempatan untuk bercanda, tampaknya telah meminta sang bek membuat tato serupa sejak mereka kembali bekerja bersama di ibu kota Spanyol.

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Menurut mantan pemain Chelsea itu, Mourinho bahkan sudah membayangkan persis seperti apa tato tersebut. “Beberapa orang menyuruh saya menato wajah Mourinho dan... Mourinho sendiri menyuruh saya melakukannya,” tambah Cucurella dalam perbincangan itu. “Saya ingat Mourinho mengirimi saya foto dada saya dengan wajahnya ditato di sana.”

Kesuksesan bersama Mourinho di Real Madrid

Getty Images

Ini bukan kali pertama bek serbabisa itu mengubah penampilannya untuk merayakan kemenangan besar di lapangan. Setelah Spanyol menjuarai Euro 2024, ia menepati janjinya untuk mewarnai rambut ikalnya yang khas menjadi merah terang, menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh menepati taruhan. Sejak bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas, ia dengan cepat menjadi bagian penting dalam sistem Mourinho.

Meski periode kedua Mourinho di Real Madrid diawali dengan sulit, termasuk kekalahan tak terduga dari Real Betis, tim tersebut kemudian menemukan ritmenya di bawah arahan sang pelatih. Mourinho baru-baru ini dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik La Liga untuk Oktober setelah membawa klub mencatatkan rekor sempurna, termasuk kemenangan penting atas rival mereka, Barcelona, dalam El Clasico.