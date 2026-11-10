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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Dia mengirimiku foto!” Marc Cucurella ungkap permintaan usil Jose Mourinho soal tato setelah pelatih Spanyol Luis De la Fuente mendapat penghormatan permanen

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Marc Cucurella dikenal berkat selebrasi meraih trofinya yang meriah dan janji-janjinya yang berani, tetapi pengungkapan terbarunya melibatkan seorang pelatih legendaris. Bek Real Madrid itu menceritakan percakapan jenaka dengan Jose Mourinho mengenai koleksi tatonya yang terus bertambah.

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Janji yang ditepati untuk para juara dunia

Bek sayap Real Madrid, Cucurella, mengungkapkan bahwa manajernya saat ini di klub, Jose Mourinho, ingin menjadi sosok berikutnya yang wajahnya diabadikan sebagai tato di tubuh sang pemain. Mantan pemain Chelsea itu sudah menarik perhatian lewat caranya merayakan keberhasilan. Baru-baru ini, ia memberi penghormatan kepada pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, setelah keberhasilan bersejarah Spanyol menjuarai Piala Dunia. Sebelum turnamen di Amerika Utara, bek kiri itu berjanji akan menato wajah De la Fuente jika Spanyol berhasil meraih gelar. Mereka mewujudkannya dengan mengalahkan Argentina dalam final yang mendebarkan.

Kemenangan Spanyol, yang dipastikan lewat gol penentu Ferran Torres pada babak tambahan waktu, menjadi gelar juara dunia kedua mereka dan mengawali musim panas penuh perayaan bagi Cucurella. Menepati janjinya, pemain berusia 28 tahun itu kembali ke pemusatan latihan tim nasional pada September dengan gambar pelatihnya di timnas terpatri di tubuhnya.

Berbicara tentang penghormatan permanen itu, sang bek mengatakan bahwa ia tidak menyesali keputusannya saat baru-baru ini tampil di stasiun radio Spanyol Cadena Cope. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah membicarakan gagasan itu di rumah sebelum media menanyakannya, sehingga keputusan tersebut telah disepakati bersama keluarga jauh sebelum tato itu dibuat.

Mourinho ingin mendapat penghormatan serupa

“Sejujurnya, saya tidak menyesalinya,” katanya dalam wawancara dengan radio Spanyol tersebut. “Saya tahu Anda akan menanyakannya dan saya sudah memikirkannya, saya sudah membicarakannya di rumah. Dan ketika Anda bertanya kepada saya, ya, itulah yang saya katakan.” Namun, pemain asal Spanyol itu mengisyaratkan bahwa tato penghormatannya kepada para pelatih mungkin tidak akan berhenti pada De la Fuente, terutama karena Mourinho kini menginginkan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu, yang tak pernah menghindari sorotan atau kesempatan untuk bercanda, tampaknya telah meminta sang bek membuat tato serupa sejak mereka kembali bekerja bersama di ibu kota Spanyol.

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Menurut mantan pemain Chelsea itu, Mourinho bahkan sudah membayangkan persis seperti apa tato tersebut. “Beberapa orang menyuruh saya menato wajah Mourinho dan... Mourinho sendiri menyuruh saya melakukannya,” tambah Cucurella dalam perbincangan itu. “Saya ingat Mourinho mengirimi saya foto dada saya dengan wajahnya ditato di sana.”

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Kesuksesan bersama Mourinho di Real Madrid

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Ini bukan kali pertama bek serbabisa itu mengubah penampilannya untuk merayakan kemenangan besar di lapangan. Setelah Spanyol menjuarai Euro 2024, ia menepati janjinya untuk mewarnai rambut ikalnya yang khas menjadi merah terang, menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh menepati taruhan. Sejak bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas, ia dengan cepat menjadi bagian penting dalam sistem Mourinho.

Meski periode kedua Mourinho di Real Madrid diawali dengan sulit, termasuk kekalahan tak terduga dari Real Betis, tim tersebut kemudian menemukan ritmenya di bawah arahan sang pelatih. Mourinho baru-baru ini dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik La Liga untuk Oktober setelah membawa klub mencatatkan rekor sempurna, termasuk kemenangan penting atas rival mereka, Barcelona, dalam El Clasico.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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