Laporan media Spanyol mengungkapkan bahwa bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, Lamine Yamal, menghadiahkan dua kalung mewah dengan nilai total sekitar 45 ribu euro kepada pasangannya yang berpengaruh, Inés García, selama ia berlaga di Piala Dunia 2026.

Surat kabar Spanyol "El Diario de Marca" melaporkan bahwa Yamal memberikan kalung berharga senilai 30 ribu euro kepada kekasihnya, yang terlihat mengenakannya di tribun saat menyaksikan pertandingan "La Roja" di Piala Dunia, sebuah pemandangan yang menarik perhatian para penggemar dan media.

Pemain muda ini tidak berhenti sampai di situ, ia juga memberinya kalung lain yang bertuliskan inisial namanya (LY), yang diperkirakan bernilai 15 ribu euro, sebagai tanda romantis yang mencerminkan ikatan emosionalnya dengan Garcia yang menemaninya selama perjalanannya di ajang Piala Dunia.

Sementara Yamal berupaya meninggalkan jejak sepak bolanya di putaran final Piala Dunia, hadiah-hadiah mewah ini memperlihatkan sisi pribadi dari kehidupan bintang termuda tim nasional Spanyol, yang mendapat sorotan media luas baik di dalam maupun di luar lapangan.

Perlu dicatat bahwa Yamal sedang menjalani penampilan pertamanya di Piala Dunia, dan pelatih Spanyol mengandalkannya untuk memimpin lini serang tim dalam perebutan gelar juara dunia.