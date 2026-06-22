Dia mengancam akan mengulangi apa yang dilakukannya terhadap Cristiano... Kutukan "Penyihir Ghana" membayangi Harry Kane

Dalam sebuah kejadian menarik yang memadukan sepak bola dan takhayul, dukun paling terkenal di Ghana mengumumkan niatnya untuk melontarkan mantra dan kutukan kepada bintang tim nasional Inggris, Harry Kane, dalam upaya meningkatkan peluang tim negaranya saat menghadapi Inggris di Piala Dunia.

Penyihir Nana Kwaku Bonsam, yang namanya secara harfiah berarti "Setan Rabu", tidak menyembunyikan niatnya, melainkan justru memamerkannya secara terbuka, sambil menegaskan bahwa ia saat ini sedang berupaya untuk "menghentikan" kapten timnas Inggris tersebut menjelang pertandingan yang dinantikan besok, Selasa.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar Inggris “Daily Star”, Bonsam mengatakan: “Saya sedang berupaya menghentikan Harry Kane. Saya telah menunjukkan kemampuan saya sebelumnya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius; itu sudah cukup untuk mencegahnya menyerang negara saya. Saya akan melakukan tugas saya demi kepentingan Ghana.”

Bonsam dianggap sebagai salah satu tokoh paling unik di dunia sihir Afrika. Ia menggambarkan dirinya sebagai “satu-satunya pria asli di Afrika” dan, menurut klaimnya, memperoleh kekuatannya dari makam Kofi Anu. Ia mengandalkan ritual dan mantra yang mencakup bubuk khusus, daun, ramuan, bahkan penggunaan anjing dalam menyiapkan minuman beralkohol.

Penyihir asal Ghana itu mengenang “prestasi” sebelumnya, di mana ia mengklaim telah menyebabkan cedera lutut yang dialami Cristiano Ronaldo selama Piala Dunia 2014 sebelum pertandingan antara Portugal dan Ghana.

Saat itu ia mengatakan telah membawa bubuk khusus dari dewa-dewanya dan meletakkannya di sekitar foto sang bintang, sambil menambahkan: “Cedera ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter mana pun, karena bersifat spiritual.”

Ia melanjutkan: “Empat bulan lalu saya sudah bilang bahwa saya akan mengeluarkannya dari Piala Dunia, atau setidaknya mencegahnya bermain melawan Ghana. Hari ini lututnya, besok paha depannya, dan lusa bagian tubuh lainnya.”

Kini, Bonsam mengalihkan perhatiannya ke Harry Kane, dalam upaya mengulangi “skenario” tersebut dengan bintang Bayern Munich itu, di tengah antusiasme besar para penggemar menjelang pertandingan Ghana melawan Inggris yang mungkin akan menyaksikan pertarungan lain di lapangan—jauh dari sihir dan mantra.