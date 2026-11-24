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Frenkie de Jong mengungkap bagaimana eksperimen Hansi Flick dalam latihan membuatnya secara tak terduga bermain sebagai bek tengah Barcelona melawan Alaves. Menjelang lawatan ke Sabah FK di Liga Champions pada Rabu, pemain asal Belanda itu juga menegaskan hubungannya dengan Flick tetap baik saat ia berupaya kembali menjadi starter reguler.

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De Jong ungkap bagaimana Flick menjadikannya bek tengah

Bintang Barcelona Frenkie de Jong buka suara soal peralihannya yang tak terduga ke posisi bek tengah. Ia mengungkap bahwa pelatih kepala Hansi Flick lebih dulu mencobanya di posisi tersebut dalam latihan sebelum memainkannya di sana melawan Alaves. Berbicara dalam konferensi pers Selasa menjelang laga Liga Champions melawan Sabah FK pada Rabu, pemain berusia 29 tahun itu siap menjalankan tugas bertahan meski menganggap dirinya terutama sebagai gelandang.

“Dalam beberapa sesi latihan, dia menempatkan saya sebagai bek tengah. Dia ingin melihat bagaimana hasilnya, dan saat melawan Alaves, saya rasa dia merasa membutuhkan saya di sana. Jadi, dia menempatkan saya di sana,” jelas De Jong. “Saya menganggap diri saya seorang gelandang. Di situlah saya paling nyaman dan selalu bermain. Namun, jika pelatih berpikir demikian atau tim membutuhkan saya di posisi lain, saya akan bermain di mana pun saya dibutuhkan.”

Hubungan baik dengan Flick dan upaya merebut tempat sebagai starter

Setelah menjadi pemain Belanda dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Barcelona dengan melampaui Phillip Cocu pada April 2026, De Jong berupaya kembali ke kondisi fisik terbaiknya setelah absen akibat cedera. Menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan soal kapten tim pada musim panas dan persaingan memperebutkan tempat, ia menegaskan hubungannya dengan Flick tetap baik dan menyatakan keinginannya untuk rutin menjadi starter.

“Saya sudah banyak bicara tentang cedera dan apa yang terjadi pada musim panas... Saya tidak akan membahasnya lagi. Hubungan saya dengan pelatih baik. Saya merasa sehat dan kuat, serta berusaha fokus pada apa yang terjadi saat ini,” kata De Jong. “Saya sempat cedera, sekarang sudah kembali, dan merasa sangat baik. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya... Saya merasa baik dan sangat percaya diri. Kondisi saya baik dan saya menunjukkannya dalam pertandingan maupun latihan. Saya ingin menjadi starter, seperti biasa.”

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Siap bermain di berbagai posisi di tengah jadwal padat

De Jong, yang memperpanjang kontraknya di Camp Nou hingga 2029 pada Oktober 2025, menekankan bahwa bermain untuk Barcelona menuntutnya terus membuktikan kemampuan di tengah jadwal padat, dengan dua atau tiga pertandingan setiap pekan.

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“Saya merasa baik, kuat, percaya diri... di Barcelona, Anda harus membuktikan kemampuan,” katanya. “Kami terbiasa memainkan banyak pertandingan. Setiap tahun sama saja. Ada dua atau tiga pertandingan dalam sepekan dan kami siap menghadapinya. Kami mungkin lelah, tetapi kami punya energi dan terbiasa memainkan banyak pertandingan.”

Kemampuan bermain di berbagai posisi penting dalam lawatan bersejarah ke Baku

Barcelona menempuh perjalanan sejauh 3.970 kilometer ke Baku, lawatan tandang terjauh di kompetisi Eropa sepanjang sejarah klub, melampaui perjalanan mereka sejauh 3.725 kilometer ke Kazan pada 2009 dan 2010.

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Barcelona berada di peringkat kelima fase liga Liga Champions dan unggul tiga poin di puncak klasemen La Liga setelah bangkit untuk menang 3-2 atas Villarreal pada Minggu. Flick akan mengandalkan kemampuan De Jong beradaptasi secara taktis saat menghadapi Sabah FK yang berada di peringkat ke-31, sementara Lamine Yamal absen akibat masalah ringan pada pergelangan kaki.