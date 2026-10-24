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Unai Emery tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah Aston Villa tampil dominan untuk menghentikan awal sempurna Manchester City di Premier League musim ini. Pelatih Villa itu memberikan pujian khusus kepada Nicolas Jackson, yang dua golnya lewat penyelesaian tajam menjadi pembeda pada sore yang penuh emosi di Midlands.

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Jackson menemukan ketajamannya saat menghadapi City

Jackson menjadi bintang utama di Villa Park saat Aston Villa meraih kemenangan penting 2-1 atas Manchester City, sekaligus mengakhiri rentetan tujuh kemenangan beruntun tim tamu di liga. Penyerang asal Senegal itu menunjukkan ketenangan yang mungkin belum terlihat pada awal kiprahnya. Penyelesaian akhirnya begitu klinis hingga bahkan sang manajer terkejut melihat pesatnya perkembangan Jackson di depan gawang. Setelah membuka skor lewat tendangan keras ke bagian atas gawang, ia memastikan kemenangan dengan penyelesaian cerdik melalui sentuhan pertama yang tak mampu dijangkau Gianluigi Donnarumma pada babak kedua.

Seusai pertandingan, Emery segera menyoroti perkembangan fisik dan teknik Jackson sejak kepindahannya dari Chelsea pada musim panas, dengan torehan impresif tujuh gol dalam 11 penampilan di semua kompetisi. Emery mengatakan: “Cara dia bekerja, bertahan, memenangkan duel, luar biasa. Dia punya kekuatan untuk menyerang ketika ada ruang, berduel, dan tantangannya adalah selalu mengarahkan bola ke sudut gawang ketika mendapat peluang mencetak gol.”

Sang manajer lalu membandingkannya dengan upaya Jackson sebelumnya sambil bercanda, mengisyaratkan bahwa penyerang itu dahulu kerap menendang bola terlalu tinggi saat mendapat peluang di kotak penalti. Emery berkelakar: “Pada awal musim, dia begitu sering menembak seolah-olah sedang bermain rugbi, jadi dia juga terus berkembang. Dia menjalankan tugasnya.”

Membangun konsistensi di Villa Park

Kemenangan atas tim asuhan Enzo Maresca terasa istimewa bagi Emery, karena diraih tepat pada peringatan keempat pengangkatannya di klub tersebut. Hasil itu menjadi kemenangan kelima Villa dalam tujuh pertemuan terakhir mereka dengan Manchester City, sekaligus kemenangan keempat berturut-turut atas Manchester City di Villa Park.

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Emery mengenang persiapan taktis menjelang pertandingan itu: “Kami merencanakan pertandingan ini dengan berusaha mempertahankan konsistensi dan tuntutan yang sama. Bagaimana kami merespons dengan beberapa pemain yang lebih bugar karena tidak bermain pada Rabu. Ini adalah pertandingan untuk mereka, misalnya Boubacar Kamara dan Matty Cash. Inilah level yang ingin terus kami capai lewat tuntutan tinggi kami. Hari ini adalah ujian yang bagus. Kami sangat termotivasi dan saya sangat antusias menghadapi ujian melawan mereka.”

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Mengejar tim-tim elite setelah awal musim yang lambat

Meski hasil melawan City menunjukkan ambisi Villa, Emery tetap realistis mengenai perjalanan timnya di liga secara keseluruhan. Kemenangan hari ini menjadi kemenangan kandang pertama Aston Villa pada musim Premier League ini, mengangkat mereka ke posisi keenam klasemen dengan 11 poin. Kebangkitan di kompetisi domestik ini melengkapi kiprah sempurna mereka di Champions League. Villa menempati posisi kedua pada fase liga dengan raihan maksimal sembilan poin dari sembilan poin yang tersedia, hanya di belakang juara bertahan Paris Saint-Germain.

Saat membahas perkembangan timnya, mantan manajer Arsenal itu berbicara terus terang mengenai posisi mereka saat ini. “Kami berkembang, tetapi masih di bawah ekspektasi kami pada awal musim karena kami memulainya dengan sangat buruk,” jelas Emery. “Sekarang kami berkembang. Kami menganalisis pertandingan melawan Forest dan penampilan kami sangat buruk. Kami memperbaiki banyak hal saat menghadapi Brentford di kandang. Kami bermain lebih baik, tetapi itu belum cukup. Hari ini, semua hal yang kami upayakan untuk meningkatkan standar kami tercermin dalam kemajuan yang kami capai.”

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Menetapkan standar untuk era Champions League

Manajer Villa itu menutup pernyataannya dengan kembali menegaskan visi jangka panjangnya bagi klub di tengah jadwal padat di berbagai kompetisi. “Di Champions League, penampilan kami fantastis. Di liga, kami berkembang, tetapi masih di bawah ekspektasi kami. Tujuannya adalah bersaing dengan tim-tim ini, City dan Arsenal,” katanya.