Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan... Pengakuan dari Spanyol atas kontribusi Diaz bersama Timnas Maroko

Keputusan Ibrahim Díaz untuk membela tim nasional Maroko alih-alih Spanyol bukan sekadar pilihan internasional, melainkan sebuah taruhan pada proyek yang ia yakini sejak awal. Beberapa bulan setelah mengambil langkah tersebut, hasilnya seolah-olah memberinya balasan terbaik yang pantas ia terima di atas lapangan hijau.

Surat kabar AS menyoroti bintang Maroko tersebut dalam sebuah laporan khusus yang memuji penampilannya yang gemilang, menegaskan bahwa bintang Real Madrid ini terus menunjukkan performa yang mengesankan bersama “Singa Atlas” di Piala Dunia 2026, setelah ia membuktikan diri sebagai salah satu pengatur serangan terkemuka di turnamen tersebut, menegaskan bahwa pilihannya untuk Maroko bukanlah sebuah pertaruhan, melainkan keputusan yang matang yang telah terbukti kebenarannya seiring berjalannya waktu.

Selama lima pertandingan di Piala Dunia, Diaz mencetak satu gol dan memberikan empat assist, sehingga memuncaki daftar pencipta gol terbaik di turnamen ini, sekaligus menjadi yang terbaik dalam sejarah pemain Afrika di Piala Dunia dalam hal ini, setelah menciptakan dua gol untuk masing-masing Ezzedine Ounahi dan Sofiane Rahimi selama kemenangan atas Kanada di babak perdelapan final, Sabtu malam.

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Pemain berusia 26 tahun ini sedang menjalani masa-masa terbaiknya di level internasional, di mana ia bermain dengan sangat leluasa di posisinya di belakang para penyerang, di bawah asuhan pelatih Mohamed Wahbi, dengan kecenderungannya yang konsisten untuk menembus lini pertahanan lawan dan menciptakan ancaman di dekat kotak penalti.

Diaz mengatakan setelah kemenangan atas Kanada: “Semuanya berjalan dengan sangat baik. Saya sangat senang dengan apa yang telah saya raih. Dukungan dan cinta yang saya terima sejak tiba di Maroko sungguh luar biasa. Menampilkan versi terbaik dari diri saya adalah perasaan yang unik, dan saya bangga dengan apa yang saya berikan. Kami memiliki tim yang luar biasa yang membuat kami menikmati setiap momen.”

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Diaz menyadari bahwa Piala Dunia bisa menjadi momen kematangan sepak bolanya dalam kariernya, setelah ia berhasil menancapkan kakinya di Real Madrid, dan hanya membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan potensinya di level internasional.

Ia melanjutkan: “Di sisi lain, sang pemain tidak mendapatkan kepercayaan yang cukup di tim nasional Spanyol, sebelum akhirnya menerima tawaran dari Federasi Sepak Bola Maroko, yang menawarkan proyek olahraga ambisius yang mencakup persaingan memperebutkan gelar Piala Afrika dan berpartisipasi di Piala Dunia.”

Sejak saat itu, Diaz terus meninggalkan jejaknya bersama tim nasional Maroko, setelah berkontribusi dalam meraih gelar Piala Afrika 2025 dan meraih penghargaan Pemain Terbaik turnamen tersebut, sebelum terus bersinar di Piala Dunia 2026, sehingga menegaskan bahwa pilihannya untuk mewakili “Singa Atlas” adalah keputusan yang tepat pada waktu yang tepat.

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