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Noni Madueke blak-blakan menilai perselisihan panasnya dengan Alexis Mac Allister saat Arsenal meraih kemenangan penting di Liga Primer Inggris di Anfield. Pemain timnas Inggris itu menjadi sorotan dalam tinjauan VAR setelah konfrontasi yang sempat mengancam menutupi malam bersejarah bagi Arsenal.

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Ketegangan memuncak dalam kemenangan bersejarah Arsenal

Arsenal meraih kemenangan besar 1-0 atas Liverpool, yang menjadi kemenangan pertama mereka di stadion itu dalam 14 tahun berkat gol pemecah rekor Kai Havertz. Namun, laga sengit itu diwarnai keributan besar pada babak kedua.

Keributan bermula setelah Mac Allister memukul Martin Odegaard yang sedang terjatuh. Jurrien Timber dan Madueke bergegas menghampiri gelandang tersebut untuk mengonfrontasinya, hingga terjadi perselisihan sengit.

Saat Madueke dan Mac Allister saling berhadapan, kepala mereka sedikit bersentuhan. Pemain Liverpool itu kemudian menjatuhkan diri, berusaha membuat Madueke diusir dari lapangan. Wasit Andy Madley memutuskan tidak mengeluarkan kartu merah, keputusan yang segera dibenarkan oleh petugas VAR Stuart Attwell.

‘Dia mencoba memancing saya agar mendapat kartu merah’

Berbicara dengan mantan pemain sayap Arsenal Freddie Ljungberg di Viaplay, Madueke ditanya apakah ia berencana bertukar jersi dengan pemain asal Argentina itu. “Andai saja saya melakukannya,” canda penyerang Inggris tersebut.

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Membahas insiden itu, Madueke menilai benturan tersebut tidak serius. “Menurut saya, itu bukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning ataupun kartu merah,” jelasnya. “Wasit tidak berpikir demikian. VAR juga tidak berpikir demikian. Jadi, kami semua sepakat soal itu.”

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Penyerang Arsenal itu juga terang-terangan mengkritik aksi dramatis lawannya. “Itu gerakan yang alami,” tambah Madueke. “Dia jelas cerdik, dia mencoba memancing saya agar mendapat kartu merah di situ, tetapi tentu saja tidak berhasil.

“Dalam hati saya berpikir, ‘Oh, itu mungkin terjadi dengan adanya VAR; semuanya bergantung pada siapa yang menafsirkannya. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan.’ Namun, syukurlah itu tidak terjadi.”

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Pengamat kecam aksi dramatis yang “memalukan”

Insiden di Anfield itu juga menuai kritik keras dari legenda Liverpool Jamie Carragher. Pengamat tersebut memuji para ofisial karena tidak terpengaruh oleh aksi Mac Allister yang menjatuhkan diri secara berlebihan.

“Saya senang dia tidak diusir di situ,” kata Carragher. “Kita benar-benar harus tegas dan mulai mengecam orang-orang seperti itu serta mengatakan, ‘ini memalukan’. Saya penggemar Liverpool dan tindakan Mac Allister itu konyol, ini harus dihentikan.”

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Juara Liga Primer Inggris bersiap menghadapi laga Eropa

Setelah kemenangan penting mereka di Merseyside, juara Liga Primer Inggris itu harus segera kembali memusatkan perhatian pada kompetisi Eropa. Arsenal akan bertandang untuk menghadapi Slavia Prague dalam laga Eropa berikutnya.

Usai lawatan pada tengah pekan itu, Arsenal kembali berlaga di kompetisi domestik dengan menjamu Hull. Karena Bukayo Saka masih menjalani perawatan, Madueke diharapkan tetap menjadi starter dan memberi pengaruh dalam serangan.