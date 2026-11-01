Reaksi kemarahan terus berlanjut terkait penalti yang diberikan oleh wasit Munuera Montero untuk Kylian Mbappe, dalam pertandingan antara Real Madrid dan Racing Santander, setelah sejumlah analis menganggapnya sebagai keputusan yang tidak tepat, meski mereka sepakat bahwa sulit untuk membatalkannya setelah peluit wasit ditiup.

Jaringan "Cadena COPE" menyoroti pendapat Pedro Martin, pakar wasit di jaringan tersebut, yang meragukan kebenaran keputusan itu, menegaskan bahwa kontak yang dialami penyerang Prancis itu di dalam kotak penalti tidak cukup untuk memberikan penalti.

Mbappe sebelumnya terjatuh ke tanah setelah kontak ringan dengan bek Racing, sehingga Munuera Montero memutuskan untuk memberikan penalti, yang kemudian dieksekusi dengan sukses oleh bintang Prancis itu, memberikan keunggulan bagi Real Madrid dalam pertandingan tersebut.

Martin menjelaskan bahwa ia memahami alasan wasit mengambil keputusan tersebut mengingat karakter pemain yang mengalami kontak itu, tetapi ia tidak menganggap insiden itu layak untuk menghukum tim tuan rumah dengan penalti, seraya berkata: "Jika seorang pemain seperti dia melompat.. berarti ia mencari masalah".

Meski mengkritik keputusan itu, pakar wasit tersebut menunjukkan bahwa wasit, begitu melihat adanya kontak sekecil apa pun dan memutuskan meniup peluitnya, menjadi sulit untuk membatalkan keputusannya, seraya menambahkan: "Wasit melihat kontak ringan dan meniup peluit. Itu saja, ia telah melakukan kesalahan".

Pendapat Martin menambah satu suara baru dalam kontroversi yang dipicu oleh penalti tersebut, di tengah kritik yang menerpa keputusan Munuera Montero, terutama dengan adanya lebih dari satu analis yang menganggap bahwa kontak dengan Mbappe tidak cukup untuk dinyatakan sebagai pelanggaran.