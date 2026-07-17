Dia menangis karenanya... Kenangan kelam terus menghantui Messi di lapangan final Piala Dunia

Lionel Messi bersiap untuk bertanding di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol pada hari Minggu di Stadion MetLife, New York—stadion yang sama tempat ia mengalami kekalahan telak dan mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional 10 tahun lalu, setelah menelan kekalahan ketiganya secara berturut-turut di final Copa América Centenario 2016.

Di stadion Amerika itu, pada malam naas tersebut, salah satu momen terberat dalam karier sang bintang Argentina, ketika gelar juara ditentukan melalui adu penalti yang dimenangkan oleh Chili. Messi pun merasakan kepahitan kekalahan dan segera mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional begitu pertandingan usai, dalam keadaan hancur berkeping-keping, menyadari bahwa ia tidak akan berhasil bersama Argentina seperti yang pernah ia lakukan bersama Barcelona.

Namun, takdir memberi Messi kesempatan kedua beberapa bulan kemudian ketika ia mempertimbangkan kembali keputusannya dan kembali ke tim nasional, untuk memulai perjalanan kejayaan abadi yang membuktikan kebenaran keputusannya: dua gelar Copa América, final Piala Dunia 2022, dan Piala Dunia itu sendiri, serta keberhasilannya mencapai final di edisi saat ini—sebuah perubahan drastis yang menunjukkan bahwa hidup selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang mengejarnya.

Kini, Messi kembali ke lapangan tempat ia pernah menderita dan menangis berkali-kali dengan penampilan yang sama sekali berbeda, bahagia bersama tim nasional dan dikelilingi oleh teman-temannya seperti De Paul, Paredes, dan Lisandro, serta mendapat dukungan penuh dari pelatih Lionel Scaloni, kunci dari transformasi menakjubkan yang ia alami bersama timnas negaranya.

Titik balik sepenuhnya akan terjadi di New York saat melawan Spanyol, tim yang sangat dikenalnya dari masa-masa di Barcelona, di mana sudah 10 tahun berlalu sejak hari naas itu ketika ia runtuh seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.