"Dia memutuskan untuk melontarkan lelucon".. Serangan keras terhadap wasit setelah insiden yang melibatkan Mbappé dan Mané

Pertandingan antara Prancis dan Senegal pada Selasa malam ini diwarnai oleh sebuah keputusan wasit yang kontroversial, yang diambil oleh wasit keturunan Australia-Iran, Alireza Faghani.

Timnas Prancis mengawali perjalanan mereka di putaran final Piala Dunia 2026 dengan kemenangan berharga atas Senegal dengan skor 3-1, dalam laga puncak Piala Dunia yang seru yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini di Stadion "MetLife" di New Jersey, New York.

Pada menit ke-59, Kylian melancarkan serangan dari sisi kanan dan memasuki kotak penalti. Sadio Mané, pemain sayap Senegal, kembali untuk menjalankan tugas pertahanannya, lalu menjatuhkan Mbappé, yang menuntut tendangan penalti dengan alasan dia dilanggar oleh bintang Al-Nassr asal Arab Saudi tersebut.

Wasit kemudian memeriksa tayangan ulang video (VAR) dan keluar lapangan untuk melihat ulang insiden tersebut dari berbagai sudut, namun ia kembali ke lapangan dan memutuskan bahwa tidak ada penalti, di tengah kekecewaan tim Prancis dan kegembiraan tim Senegal, terutama dari Mané, yang diselamatkan wasit dari mimpi buruk tersebut.

Namun, jaringan “Archivo Far”, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus wasit, mengkritik wasit Ali Rida Faghani dengan keras setelah keputusan tersebut.

Jaringan tersebut mengatakan melalui akunnya di “X”: “Kehilangan konsentrasi dari Ali Rida Faghani dalam pertandingan Prancis melawan Senegal.”

Jaringan tersebut menjelaskan: “Mbappé menyentuh bola dan Mané terlambat mendekatinya, sehingga dengan jelas menghalanginya di dalam kotak penalti.”

Jaringan tersebut menyimpulkan: “Itu adalah tendangan penalti, tetapi wasit asal Iran, yang dipanggil oleh ruang VAR, memutuskan untuk membuat lelucon kepada para penonton.”





Jaringan tersebut juga memberikan penilaian yang sangat rendah kepada Ali Reza Faghani, yaitu hanya 3 dari 10.

Jaringan tersebut mengatakan: “Kriteria: Kegagalan total Ali Reza Faghani setelah pertandingan Prancis melawan Senegal, di mana ia tampak seolah-olah kalah taruhan atas setiap pelanggaran yang ia putuskan. Memang benar ia membiarkan permainan berjalan lancar, namun secara berlebihan. Meskipun awalnya ia tampil baik, menunjukkan bahwa ia tidak akan meniup peluit untuk setiap kontak fisik, ia justru terjebak dalam pola itu sepenuhnya, karena gagal menandai pelanggaran yang jelas dan mengabaikan kartu kuning yang seharusnya diberikan.”

Dia melanjutkan: “Selain itu, setelah meninjau tayangan ulang Video Assistant Referee (VAR) terkait kesalahan fatal di lapangan, ia memutuskan untuk tetap pada keputusan awalnya, yang memicu kemarahan semua penonton.”