Pascal Ferré, mantan direktur majalah "France Football", mengungkap sejumlah kisah menarik di balik layar terkait penghargaan Ballon d'Or, sembari mengenang kembali persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Ferré bergabung dengan dewan redaksi majalah "France Football" pada tahun 1986, sebelum menjabat sebagai direktur pada tahun 1996, dan terus memegang posisi tersebut hingga 2023, sehingga ia dekat dengan detail penghargaan ini serta kontroversi yang menyelimutinya selama bertahun-tahun, terutama selama persaingan bersejarah antara Messi dan Ronaldo.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol "Marca", Ferré berbicara tentang dominasi duo tersebut atas penghargaan ini antara tahun 2008 dan 2017, dengan mengatakan: "Mereka memonopoli penghargaan ini karena mereka adalah yang terbaik di dunia. Mereka adalah pemain dari planet lain".

Mantan direktur itu menyinggung perselisihan terbuka yang terjadi antara dirinya dan Ronaldo akibat pernyataan yang ia sampaikan kepada media, dengan menjelaskan: "Saya melakukan wawancara dengan surat kabar New York Times, dan di dalamnya saya mengatakan bahwa impian Cristiano adalah memenangkan lebih banyak Ballon d'Or dibandingkan Messi".

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Ia menambahkan, seperti yang dikutip surat kabar Portugal "A Bola": "Mungkin saya tidak begitu tepat dalam menyampaikannya, tetapi bukan rahasia lagi bahwa ia adalah pemain yang sangat kompetitif. Ia membalas saya melalui media sosial, dan pada akhirnya membuat saya tampak seperti pembohong di hadapan jutaan pengikut, tetapi hal itu tidaklah serius".

Ronaldo meraih Ballon d'Or sebanyak 5 kali, berbanding 8 kali untuk Messi.

Ferré juga berbicara tentang pengaruh yang dimainkan oleh klub-klub dan para pemain seputar penghargaan ini, dengan menyinggung Real Madrid secara khusus, dan mengatakan: "Memang benar bahwa di dunia Cristiano, dan Real Madrid secara khusus, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam aturan permainan".

Ia melanjutkan: "Mereka adalah institusi yang memaksakan kehadiran mereka dalam sepak bola dan dalam penghargaan ini, karena Real Madrid terkait dengan Ballon d'Or sejak awal, dengan Di Stéfano lalu Kopa, sementara Barcelona harus menunggu hingga tahun 1960 untuk memenangkannya melalui Luis Suárez. Oleh karena itu, ada hubungan khusus antara penghargaan ini dan klub-klub Spanyol".