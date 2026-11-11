“Dia membuat kami semua terpikat!” Bagaimana Cesc Fabregas mengubah para pemain muda Como menjadi bintang internasional

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Como, Cesc Fabregas, berperan penting dalam perkembangan pesat para bek dan gelandang di klub Italia yang ambisius itu. Jacobo Ramon dan Mattia Liberali sama-sama menyebut filosofi taktik mantan bintang Spanyol tersebut berperan dalam perkembangan mereka saat bersiap membela tim nasional senior.

Iklan

Fabregas dalang di balik pesatnya perkembangan bintang muda Como

Perkembangan pesat Como di bawah Cesc Fabregas terus membuahkan hasil luar biasa. Proyek klub yang berorientasi pada kemajuan itu kini mengantarkan para pemain muda berbakat ke panggung tim nasional senior. Bek tengah Spanyol Jacobo Ramon dan remaja Italia Mattia Liberali sama-sama mengalami terobosan penting dalam karier mereka di tepi Danau Como.

Setelah mengambil keputusan berani untuk meninggalkan Real Madrid dan sebuah klub besar di Milan demi mencari tempat yang tepat untuk mengembangkan diri, kedua pemain muda itu menemukan sosok pembimbing ideal dalam diri Fabregas.

Kini, saat mereka bersiap membela tim nasional senior Spanyol dan Italia, perkembangan pesat keduanya menunjukkan besarnya pengaruh filosofi kepelatihan gelandang juara Piala Dunia tersebut.

Ramon puji cara Fabregas menyampaikan taktik

Jacobo Ramon, yang meninggalkan Real Madrid demi mendapat menit bermain secara reguler dan menunjukkan kemampuannya, menekankan betapa cepatnya Fabregas memikat seluruh ruang ganti lewat visi sepakbolanya yang jelas.

Iklan Iklan

“Cesc memercayai saya setelah saya meninggalkan Madrid, menjelaskan segalanya kepada saya, dan filosofinya sangat cocok dengan gaya bermain saya. Saya sangat berterima kasih,” ujar Ramon kepada AS.

Topik Terkait

Menyoroti kemampuan Fabregas dalam menangani para pemain, Ramon menambahkan: “Cara dia menyampaikan berbagai hal. Semua orang bisa memahaminya. Dia membuat kami semua terpikat, baik pemain inti maupun cadangan, dan itu tidak mudah. Kami semua antusias dengan gagasannya, dan hasilnya terlihat.”

Liberali bersinar di Liga Champions berkat bimbingan Fabregas

Bagi Mattia Liberali, menyesuaikan gaya bermainnya dari Serie B, setelah menjalani masa peminjaman untuk mengembangkan diri di Calabria, dengan intensitas Serie A dan Liga Champions UEFA membutuhkan bimbingan ahli. Fabregas memberikan tepat apa yang dibutuhkannya, menanamkan kepercayaan diri yang besar kepada gelandang kreatif itu.

Iklan

Dalam kemenangan meyakinkan Como atas Lens di kompetisi Eropa, Liberali mencetak gol pertamanya di Liga Champions. Gol itu melengkapi pekan tak terlupakan yang berpuncak pada panggilan dari Roberto Mancini untuk membela timnas senior Italia.

“Tidak mudah beralih dari Serie B ke intensitas Serie A dan Liga Champions,” aku Liberali. “Fabregas banyak membantu saya dan memberi saya kepercayaan diri yang besar. Semuanya berjalan sangat baik bersamanya dan juga bersama kelompok yang luar biasa ini. Begitu banyak hal terjadi dalam waktu singkat. Bagi saya, ini pekan yang luar biasa, yang terbaik dalam hidup saya.”

Iklan

Pengakuan di level internasional dan menatap masa depan

Di bawah bimbingan teliti Fabregas, Ramon menambah enam kilogram massa otot untuk menghadapi tuntutan fisik sepakbola Italia sembari mempertahankan nalurinya mencetak gol. Ia pun mendapat panggilan pertamanya ke timnas senior Spanyol dari pelatih kepala de la Fuente. Sementara itu, Liberali ingin membawa performanya di klub ke panggung internasional saat Italia bersiap menghadapi laga-laga penting UEFA Nations League melawan Prancis dan Belgia.

Jeda internasional ini menunjukkan besarnya jangkauan global Como, dengan sebanyak dua belas pemain klub tersebut membela tim nasional masing-masing. Di antara mereka, Mattia Liberali, yang lahir pada 2007, dan gelandang Riccardo Cassano, yang lahir pada 2009, mendapat panggilan pertama ke timnas senior Italia. Sementara itu, kapten Lucas Da Cunha akan kembali mengenakan seragam Prancis setelah mendapat panggilan pertamanya bulan lalu. Ia akan tampil bersama Prancis dalam pertandingan melawan Italia dan Turki.

Iklan

Ramon dan Liberali sama-sama mengakui bahwa berlatih setiap hari di bawah arahan ahli taktik seperti Fabregas telah mempercepat kematangan mereka hingga bertahun-tahun, sementara para pemain muda berbakat Como terus menarik perhatian di kancah sepakbola Eropa.