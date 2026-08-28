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Adi Hüttergetty
Marko Brkic

Diterjemahkan oleh

"Dia membuat kami ragu": Adi Hütter ambil tindakan dan degradasi bintang Eintracht Frankfurt

Bundesliga
Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Eintracht Frankfurt

Kaua Santos telah benar-benar kalah dalam persaingan menjadi kiper nomor satu di Eintracht Frankfurt. Hal itu ditegaskan pelatih Adi Hütter dengan sangat jelas dalam konferensi pers menjelang dimulainya musim Bundesliga yang baru.

"Ya, dia membuat kami ragu. Termasuk bagaimana itu bisa terjadi. Saya sudah mengatakan itu dengan jelas kepadanya. Tentu dia menerimanya dengan sangat profesional dan juga memahaminya, tetapi jelas dia tidak terlalu senang dengan hal itu," jelas pria Austria itu mengenai penurunan status tersebut. "Kebenarannya adalah: Dia membuat kami ragu, dan sekarang kami telah mengambil keputusan."

Situasi Santos saat ini jauh dari kata mulus. Dalam kekalahan di laga uji coba terbaru melawan Brentford, kiper Brasil itu kebobolan tujuh gol sekaligus dan khususnya tidak tampil meyakinkan pada gol kedua. Namun, pemain berusia 23 tahun itu juga berulang kali memperlihatkan kelemahan di masa lalu.

"Kami sudah memikirkannya. Saya sudah memikirkannya sebelum saya datang ke sini. Namun, saya juga ingin memberi semua orang kesempatan untuk menunjukkan diri. Setelah pertandingan melawan Brentford, bagi kami juga menjadi jelas bahwa kami sedang mencari nomor satu yang jelas," ujar Hütter.

Frankfurt tuntaskan perekrutan Atubolu

Namun, dalam jangka panjang, kiper pelapis Michael Zetterer juga bukan solusi di bawah mistar Frankfurt. Sebagai gantinya, SGE bertumpu pada Noah Atubolu. Seperti diumumkan Eintracht pada Jumat, sang kiper pindah dari SC Freiburg ke Frankfurt dengan status pinjaman.

Menurut Sky, kedua klub juga telah menyepakati kewajiban pembelian. Dengan demikian, SGE harus membayar 13 juta euro untuk Atubolu pada musim panas mendatang. kicker justru melaporkan biaya peminjaman sebesar satu juta euro dan kewajiban pembelian senilai 12,5 juta euro. Melalui bonus yang bergantung pada performa, total nilainya bisa naik hingga 16 juta euro.

Bagi Eintracht, musim Bundesliga yang baru dimulai pada Sabtu dengan laga tandang di markas Union Berlin (15.30).

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