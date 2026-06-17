Dia memarahi dan mengancam mereka... Renard membangkitkan semangat para pemain tim nasional Tunisia dengan pidato yang membakar semangat

Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Tunisia, memberikan teguran keras kepada para pemain "El-Nisr al-Qartaj" dalam pertemuan pertamanya bersama mereka setelah mengambil alih jabatan tersebut menggantikan Sabri Lamouchi.

Federasi Sepak Bola Tunisia mengumumkan, Selasa kemarin, penunjukan Renard sebagai pelatih kepala untuk dua pertandingan melawan Jepang dan Belanda di Piala Dunia 2026, menggantikan Lemouchi yang dipecat dari jabatannya setelah kekalahan 1-5 dari Swedia pada putaran pertama.

Renard menyampaikan pidato yang penuh semangat dalam pertemuan pertamanya dengan para pemain timnas Tunisia, yang sebagian isinya dikutip oleh surat kabar Saudi “Al-Youm”, di mana ia berkata: “Lihatlah saya semua. Apakah kalian benar-benar tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah kalian menyadari betapa parahnya bencana ini?”

Ia menambahkan: “Jika salah satu dari kalian kembali ke Tunisia saat ini, tahukah kalian apa yang akan menanti kalian di bandara dan di jalanan? Rakyat di sana sedang marah besar, semua orang dalam keadaan sangat geram, dan tidak ada yang bisa menerima apa yang telah terjadi.”

Dia melanjutkan: “Kalian kalah dengan skor 5-1 melawan Swedia pada pertandingan pembuka Piala Dunia, lima gol. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, dan bukan turnamen biasa; kita berada di Piala Dunia.”

Dia melanjutkan: “Ketika kalian mengenakan seragam ini, kalian harus memahami apa artinya. Ini bukan sekadar kain, ini mewakili tanah air, mewakili bendera, mewakili seluruh bangsa Tunisia.”

Dia melanjutkan: “Ada jutaan orang Tunisia yang mengorbankan diri demi mendukung kalian dan mengikuti perjalanan kalian, namun kalian justru menunjukkan sikap menyerah seperti ini. Di mana harga diri kalian? Di mana karakter kalian sebagai pemain internasional?”

Dia menambahkan: “Siapa pun di antara kalian yang mengira datang ke sini untuk bersenang-senang atau berfoto, dia benar-benar salah, dan bisa langsung mengemasi barang-barangnya serta pulang.”

Dia menjelaskan lebih lanjut: “Saya telah menonton rekaman pertandingan sebelumnya melawan Swedia, dan melihat adegan-adegan yang membuat saya terkejut. Bagaimana mungkin seorang pemain yang mewakili Tunisia bisa lengah dalam melakukan penjagaan? Bagaimana kalian membiarkan lawan melewati, mengoper, dan mencetak gol seolah-olah kalian sedang dalam sesi latihan?”

Dia bertanya: “Saya melihat beberapa dari kalian menundukkan kepala saat kebobolan gol pertama. Jika kalian menyerah sejak gol pertama, lalu untuk apa kalian bermain sepak bola?”

Dia melanjutkan: “Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu, tidak peduli dengan alasan-alasan, maupun dengan pelatih sebelumnya atau taktik sebelumnya. Yang saya pedulikan adalah apa yang akan kalian lakukan mulai sekarang.”

Dia menjelaskan: “Dengarkan saya baik-baik, belum terlambat. Masih ada dua pertandingan penentu melawan Jepang dan Belanda di depan kita, situasinya jelas, kita butuh reaksi yang berani dan kejutan yang kuat di lapangan.”

Dia menambahkan: “Siapa pun yang menginginkan posisi inti dalam susunan pemain, harus membuktikan kepada saya dalam latihan bahwa dia siap berkorban demi seragam ini. Tidak ada nama yang menjamin posisinya di mata saya; hanya mereka yang memiliki semangat dan jiwa juang yang akan bermain.”

Dia menyimpulkan: “Bergeraklah, bangunlah, dan angkatlah kepala kalian. Kita di sini menjalankan misi nasional, dan kita tidak akan mundur dari Piala Dunia ini dengan kepala tertunduk. Ayo kita mulai bekerja.”

Perlu diingat bahwa timnas Tunisia masih memiliki dua pertandingan tersisa di Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi Jepang pada Minggu pagi mendatang di babak kedua fase grup, sebelum berhadapan dengan Belanda pada Jumat dini hari.