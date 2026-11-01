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Perseteruan lama antara Erik ten Hag dan Cristiano Ronaldo kembali memanas setelah mantan manajer Manchester United itu melontarkan penilaian tajam tentang penurunan performa sang ikon Portugal. Mengenang masa penuh gejolak mereka bersama di Old Trafford, pria asal Belanda itu menyatakan bahwa peraih lima Ballon d'Or tersebut sudah tidak mampu tampil di level tertinggi selama beberapa tahun terakhir.

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Ten Hag klaim penurunan Ronaldo dimulai bertahun-tahun lalu

Hubungan antara Ten Hag dan Ronaldo tetap menjadi salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah modern Manchester United. Bertahun-tahun setelah kepergian kedua sang penyerang dari klub yang diwarnai perselisihan, yang resmi terjadi pada November 2022 menyusul wawancara kontroversial dengan Piers Morgan saat Ronaldo secara terbuka menyatakan tidak menghormati manajer asal Belanda itu, Ten Hag melontarkan kritik terus terang terhadap kemampuan fisik sang penyerang dan posisinya di sepakbola dunia.

“Para pemain ingin bermain untuknya dan mengaguminya karena dia salah satu pemain terhebat sepanjang masa,” jelas Ten Hag dalam wawancara dengan ESPN. “Namun, selama tujuh atau delapan tahun terakhir, dia sudah tidak mampu tampil seperti itu. Sejak di Juventus, semuanya sudah berakhir.”

Kesulitan menjaga kebugaran dan tuntutan Liga Primer

Inti kritik Ten Hag adalah anggapannya bahwa Ronaldo tidak mampu atau tidak bersedia menyesuaikan diri dengan standar kebugaran ketat yang dituntut di pusat latihan Carrington. Klaim pelatih asal Belanda itu bahwa karier Ronaldo di level tertinggi praktis berakhir di Juventus sangat bertolak belakang dengan produktivitas sang penyerang setelah meninggalkan Real Madrid. Selama di Turin, Ronaldo mencetak 101 gol dalam 134 penampilan sambil meraih dua gelar Serie A, satu Coppa Italia, dan dua trofi Supercoppa Italiana, sebelum mencetak 131 gol dalam 154 pertandingan untuk Al-Nassr serta meraih gelar Liga Pro Saudi.

“Saat saya mulai bekerja di Man United, saya menjelaskan kepadanya bagaimana kami akan bermain dan apa perannya dalam permainan itu,” kata Ten Hag. “Namun, pada akhirnya, Anda harus menunjukkan hasil. Dia sudah tidak mampu lagi memaksakan diri menahan rasa sakit untuk memberikan segalanya setiap hari dan berlatih semaksimal mungkin. Jika Anda tidak cukup bugar untuk bermain di Liga Primer, Anda tidak punya peluang.”

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Ketika ditanya apakah Ronaldo selama ini dikenal karena dedikasinya, Ten Hag menjawab: “Ya, itulah citranya. Namun, dia sudah tidak mampu lagi melakukannya. Anda menunjukkan kepadanya apa yang dibutuhkan, dan dia juga mengetahuinya, lalu Anda menyampaikan alasan-alasan yang kuat kepadanya.”

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Keputusan mencadangkan sang megabintang

Minimnya waktu bermain Ronaldo menjadi sorotan utama sepanjang paruh pertama musim 2022-23. Ia hanya menjadi starter dalam tiga pertandingan Liga Primer di bawah Ten Hag sebelum kepergiannya. Sang manajer menegaskan keputusan itu semata-mata didasarkan pada kelayakan bermain dan kebutuhan tim.

Ten Hag menguraikan pilihan sulit yang harus ia ambil sebagai pelatih tim utama: “Tidak, dia tidak mengatakan itu [saya tidak cukup bagus] karena buktinya begitu jelas. Jadi, dia harus menentukan pilihan. Pada saat itu, saya harus mengambil keputusan yang paling baik bagi klub dan tim. Saya tahu saya sudah melakukan segala yang saya bisa untuk membujuknya, tetapi pilihan ada pada individu tersebut, apakah dia ingin mencurahkan upaya yang dibutuhkan. Jika dia tidak mau, saya harus mengambil keputusan lain demi kepentingan tim, dan itulah yang kita lihat.”

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Sudut pandang Ronaldo soal perselisihan di Manchester

Sementara Ten Hag menyoroti kebugaran dan kontribusi dalam penerapan taktik, sudut pandang Ronaldo tetap berpusat pada perasaan bahwa dirinya tidak dihormati.

“Jangan bilang kepada saya bahwa pemain top, orang-orang yang menginginkan segalanya, pemain-pemain kunci, akan bermain selama tiga menit,” kata Ronaldo saat itu, mengenang retaknya hubungan mereka. “Ayolah, ini tidak bisa diterima setelah semua yang sebelumnya terus mereka katakan, bahwa mereka menghormati saya, bahwa mereka melakukan ini dan itu. Bagi saya, itu bukan bentuk penghormatan. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan yang saya sesali ini. Saya meminta maaf kepada rekan-rekan setim saya atas situasi itu, saya membuat unggahan di Instagram, saya menyesal meninggalkan stadion. Saya menyesal rekan-rekan setim saya tahu apa yang saya rasakan, dan saya mengatakan kepada mereka bahwa saya meminta maaf. Namun, di sisi lain, saya tidak menyesal memutuskan untuk tidak masuk ke lapangan.”

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Menjelaskan lebih lanjut perselisihannya dengan sang manajer, penyerang asal Portugal itu kembali menegaskan sikapnya soal rasa hormat timbal balik: “Pelatih tidak menghormati saya. Itulah sebabnya hubungan kami menjadi seperti itu. Dia terus mengatakan kepada pers bahwa dia mendatangi saya, dia menyukai saya, bla, bla, bla, tetapi itu hanya untuk konsumsi pers. Seratus persen. Jika Anda tidak menghormati saya, saya tidak akan pernah menghormati Anda.”