Dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain... Bagaimana ramalan Guardiola menjadi kenyataan di Piala Dunia?

Pernyataan Pep Guardiola bukan sekadar pujian untuk muridnya, Rodri, melainkan tampak seperti prediksi dini tentang apa yang akan terjadi di Piala Dunia 2026.

Di saat banyak pihak meragukan kemampuan gelandang asal Spanyol itu untuk kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami cedera ligamen anterior, pelatih Manchester City itu justru mengeluarkan pernyataan menarik yang menegaskan bahwa para penggemar sepak bola akan melihat Rodri dalam performa terbaiknya selama Piala Dunia.

Prediksi Sebelum Turnamen

Pada Oktober lalu, beberapa bulan setelah Rodri mengalami cedera, Guardiola menegaskan bahwa sang pemain akan kembali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan ia memprediksi Rodri akan menampilkan performa terbaiknya di Piala Dunia, meskipun banyak yang berpendapat saat itu bahwa pemulihan dari cedera sebesar itu membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan ritme dan kepercayaan diri.

Namun, apa yang saat itu tampak hanya sebagai optimisme dari pelatihnya, berubah beberapa bulan kemudian menjadi kenyataan yang disaksikan seluruh dunia, di mana Rodri memasuki turnamen dengan performa yang terus meningkat, sebelum penampilannya meledak di babak gugur, dan menjadi otak di balik tim nasional Spanyol dalam perjalanannya menuju gelar juara Piala Dunia.

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Dia bukan sekadar gelandang bertahan yang menjalankan tugas-tugas defensifnya, melainkan motor sejati di semua lini tim, mengendalikan ritme pertandingan, mengarahkan rekan-rekannya, serta memberikan keunggulan berkelanjutan bagi para bek, gelandang, dan penyerang berkat pergerakan, umpan, dan posisinya yang sempurna.

Angka-angka bersejarah di Piala Dunia

Dominasi Rodri tidak hanya terlihat dalam penampilannya, tetapi juga tercermin dalam angka-angka, setelah ia menjadi pemain dengan jumlah umpan akurat terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan total 1.394 umpan, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemain Brasil, Dunga.

Dalam pertandingan final melawan Argentina, gelandang Spanyol ini berhasil melakukan 101 umpan akurat dari total 106 umpan, dengan tingkat akurasi mencapai 95%, sehingga berkontribusi langsung dalam menguasai jalannya pertandingan bagi Spanyol, sekaligus mencegah Argentina menerapkan gaya permainan khasnya.

Rodri Menyamai Para Legenda

Rodri tidak hanya membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia, tetapi juga menambahkan prestasi baru dalam kariernya setelah menjuarai Kejuaraan Eropa, serta meraih penghargaan Pemain Terbaik di kedua turnamen tersebut, yang menegaskan bahwa ia sedang menjalani masa terbaik dalam karier profesionalnya.

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Gelandang Spanyol ini kini menjadi teladan ideal bagi gelandang bertahan modern, yang memadukan kekuatan pertahanan, ketenangan dalam menguasai bola, dan kemampuan memimpin tim di bawah tekanan, hingga banyak yang menempatkannya di antara yang terbaik yang pernah mengisi posisi ini dalam sejarah sepak bola.

Rodri pun menjadi pemain keempat dalam sejarah yang berhasil meraih gelar Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, Liga Champions, dan Ballon d’Or, setelah Zinedine Zidane dari Prancis serta Gerd Müller dan Franz Beckenbauer dari Jerman.

“Dengarkan Pep”

Ironisnya, ramalan Guardiola tetap relevan bahkan setelah turnamen berakhir. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis saat meninggalkan lapangan mengenai pernyataan pelatihnya sebelum Piala Dunia, Rodri hanya tersenyum dan berkata, “Kalian harus mendengarkan Pep… dia tidak pernah salah.”

Dengan kata-kata itu, Rodri menutup perdebatan tersebut, menegaskan bahwa pria yang melihat versi terbaik darinya sebelum orang lain, memang sudah menyadari apa yang tidak dilihat orang lain.