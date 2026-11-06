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Direktur olahraga Bayern Munchen, Christoph Freund, kembali menegaskan dukungannya kepada bintang muda Lennart Karl setelah kegaduhan dalam beberapa pekan terakhir.

"Dia berbeda dari pemain muda lainnya. Namun, kami memang ingin memiliki pemain dengan karakter seperti itu. Dia berani, percaya diri, dan, seperti yang sudah sering kami katakan, dia tidak takut apa pun. Dia mencetak gol dan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pemain lain. Di luar lapangan, dia juga sedikit berbeda dari yang lain, tetapi itu juga bagian dari dirinya," kata Freund kepada Sky menjelang pertandingan Bundesliga di kandang FSV Mainz 05 pada Sabtu.

Freund menambahkan bahwa keberadaan pemain seperti Karl "juga bagus bagi sebuah tim dan bagi liga". Pria asal Austria itu melanjutkan: "Namun, dasarnya selalu kerja keras. Kami terus membicarakan hal itu dengan Lenny, dan dia melakukannya. Karena itu, saya sangat optimistis dia akan terus menuai hasil dari kerja kerasnya dalam beberapa pekan dan bulan ke depan serta memberikan jawaban di lapangan. Itulah tugasnya. Karena itu, kami sangat, sangat senang dia bersama kami."

Pemain berusia 18 tahun itu mencetak gol pembuka yang penting saat menang 2-0 atas Atlético Madrid pada Selasa dan kemudian kembali memicu perdebatan lewat selebrasi golnya yang mencolok. Pada Kamis, ia dipanggil pelatih tim nasional Jürgen Klopp ke dalam skuad untuk pertandingan Nations League. "Saya senang Lenny kembali masuk tim nasional. Saya rasa dia memang pantas mendapatkannya. Dia juga tampil bagus di sana," ujar Freund.

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Pada awal musim, Karl masih berada dalam periode sulit setelah lama absen akibat cedera dan gagal tampil di Piala Dunia. Selain itu, ia mendapat kritik dari presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, yang menuntut talenta muda andalan klub asal Munchen itu agar lebih rendah hati. Michael Ballack, penasihat sang bintang muda, kemudian membelanya. "Beberapa pekan terakhir memang penuh kegaduhan," aku direktur olahraga Bayern itu pada Jumat. "Namun, sejujurnya, yang menentukan bagi kami adalah apa yang Lenny lakukan di lapangan, bagaimana dia berlatih dan bekerja."