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Kiper Chelsea Robert Sanchez tidak mengalami cedera setelah menabrakkan Ferrari seharga £300.000 ke pembatas lintasan dengan kecepatan sekitar 113 km/jam saat mengikuti sesi berkendara di sirkuit Nurburgring, Jerman. Pemain asal Spanyol yang saat ini dipinjamkan ke Como itu kehilangan kendali di tikungan Caracciola-Karussell yang terkenal berbahaya, sebelum keluar dari mobil yang ringsek dan membantu mengumpulkan serpihan yang berserakan di lintasan.

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Sanchez kehilangan kendali di tikungan Nurburgring yang terkenal berbahaya

Sanchez sedang mengemudikan Ferrari 488 Challenge Evo bercorak kamuflase merah muda ketika kehilangan kendali sekitar pukul 14.30 pada Senin. Menurut The Sun, pemain berusia 28 tahun itu mengikuti sesi berkendara di sirkuit yang terbuka untuk umum, yang diselenggarakan oleh Circuit Days, sementara enam temannya menonton.

Seorang wisatawan asal Inggris yang mengemudi di belakangnya dengan Audi TT berkata: "Dia melaju terlalu cepat di tikungan itu, dengan kecepatan mencapai 113 km/jam. Dia mengalami benturan keras di tikungan dan bendera merah langsung dikibarkan di lintasan. Tikungan itu miring dan berbelok lebih dari 180 derajat. Dia jelas menginjak pedal gas terlalu dalam dan melaju lurus ke arah pembatas."

Sanchez keluar tanpa cedera dan membantu membersihkan puing-puing

Bagian depan Ferrari itu ringsek parah, dan sirkuit ditutup selama sekitar satu jam sementara petugas lintasan memperbaiki pembatas.

Saksi tersebut menambahkan: "Bagian depan Ferrari-nya hancur total dan serpihannya berserakan di seluruh lintasan. Sanchez tidak mengalami cedera. Dia langsung keluar dari mobil seolah tidak terjadi apa-apa dan mulai memunguti bagian-bagian yang rusak." Teman-teman Sanchez juga berhenti untuk membantu mengumpulkan serpihan ke dalam kantong, sebelum mobil itu diangkut dengan truk derek.

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Penjaga gawang itu tetap mengenakan helm agar tidak dikenali

Sanchez tampaknya ingin menghindari perhatian. Orang-orang yang menyaksikan baru menyadari identitasnya setelah melihat namanya di sisi mobil. Saksi itu berkata: "Dia mengenakan pakaian sehari-hari dan helm balap. Dia tidak melepas helmnya cukup lama. Sepertinya dia ingin tetap tidak dikenali, agak seperti Stig. Bahkan ketika mobilnya dibawa kembali ke area parkir, entah mengapa dia tetap tidak mau melepas helmnya."

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Nurburgring, yang dijuluki 'Neraka Hijau' oleh Sir Jackie Stewart, merupakan lokasi kecelakaan mengerikan Niki Lauda pada 1976.

Apa selanjutnya bagi Sanchez di Como?

Sanchez bergabung dengan Como asuhan Cesc Fabregas dengan status pinjaman pada musim panas setelah awal yang sulit di musim Premier League, tetapi ia baru tampil tiga kali di Serie A dari sembilan kesempatan yang ada.

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Pemain asal Spanyol itu kini berharap bisa melupakan insiden menegangkan tersebut dan memperjuangkan tempat reguler, dengan Como akan menghadapi Cagliari pada 21 November.