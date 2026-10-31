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Rekrutan musim panas Manchester United, Andrey Santos, mengungkap satu pemain yang benar-benar menonjol saat ia menghadapi klub tersebut ketika masih membela Chelsea. Gelandang asal Brasil itu merampungkan kepindahan cepat ke Old Trafford senilai £48 juta ($64 juta) setelah menjalani musim yang produktif di London. Kepindahannya dari klub berseragam biru ke klub berseragam merah itu mengejutkan banyak pihak.

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Perombakan lini tengah di Old Trafford

Manchester United merombak lini tengahnya menjelang musim ini. Mereka mendatangkan Santos bersama Youri Tielemans dan Carlos Baleba untuk bermain bersama Kobbie Mainoo dan kapten Bruno Fernandes.

Santos akhirnya menembus tim utama Chelsea pada musim 2025-26 setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Strasbourg. Pemain berusia 22 tahun itu tampil dalam kekalahan 2-1 dari Manchester United pada laga yang berlangsung kacau dan sangat dipengaruhi kartu merah Robert Sanchez pada menit kelima. Dalam pertandingan itulah pemain yang kini menjadi kaptennya menarik perhatian Santos.

Pujian untuk kapten yang ‘luar biasa’

Getty Images

Mengenang pertandingan sengit itu, Santos mengakui Fernandes tampil paling menonjol. Pemain asal Brasil tersebut mengungkapkan kegembiraannya bisa berbagi ruang ganti dengan pengatur serangan asal Portugal itu.

“Saya ingat ketika bermain melawan United, di kandang, tepatnya,” katanya kepada ESPN. “Itu pertandingan yang sangat sulit, ada kartu merah, laga yang berlangsung sengit, tetapi saya tidak bisa menyebut siapa pun [yang membuat saya terkesan] selain Bruno.

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“Sebagai penggemar sepakbola, saya selalu menyaksikan permainannya. Bisa bermain bersamanya terasa istimewa karena saya dapat belajar darinya dan menikmati kesempatan itu. Dia pemain yang luar biasa. Saya harus menyebut namanya.”

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Menggantikan legenda Brasil di tengah bursa transfer yang sibuk

Santos tiba di Manchester dengan tugas menggantikan rekan senegaranya, Casemiro, yang pindah ke Inter Miami pada musim panas setelah mencatatkan sembilan gol dan dua assist di bawah asuhan Michael Carrick musim lalu. Menyadari besarnya ekspektasi tersebut, pemain muda itu menerima tantangan tersebut.

“Saya belum lama berada di sini, tetapi saya tahu betapa besarnya sosok dia, baik di Brasil maupun di Manchester United. Tentu saja, itu tanggung jawab yang sangat besar,” katanya. “Namun, sebagai pemain, saya menyukai tanggung jawab, apalagi saya berada di salah satu klub terbesar di dunia, jika bukan yang terbesar. Saya berusaha menjalankannya sebaik mungkin. Saya selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik.”

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Transfer senilai £48 juta itu terwujud dengan cepat, membuat sang gelandang benar-benar terkejut saat sedang mengurus keperluan keluarga.

“Semuanya terjadi sangat cepat. Saya ingat sedang mengantar anak-anak saya ke dokter anak, lalu agen saya memberi tahu bahwa United ingin mengadakan pertemuan dengan saya dan bertanya kapan saya bisa,” tambahnya. “Saya menjawab, ‘Sekarang juga.’ Saya menepi, meninggalkan mereka bersama istri saya di tempat praktik dokter anak, pergi ke tempat parkir, menelepon ketua klub dan pelatih, lalu pertemuan itu pun berlangsung.

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“Sekitar dua hari kemudian, saya seharusnya melapor ke Chelsea. Di tengah penerbangan, agen saya menelepon dan berkata, ‘Andrey, semuanya berubah. Kamu tidak perlu melapor ke sana lagi. Kemasi saja barang-barangmu agar bisa melapor ke Manchester.’ Semuanya berlangsung sangat sibuk, tetapi syukurlah semuanya berjalan lancar dan saya senang berada di sini.”

Kembali ke Stamford Bridge

Santos tidak perlu menunggu lama untuk kembali bertemu mantan klubnya. Manchester United bertandang ke London untuk menghadapi Chelsea pada Sabtu ini. Sang gelandang akan berusaha membuktikan kemampuannya saat menghadapi Chelsea yang kini ditangani Xabi Alonso.