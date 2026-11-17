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Pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa ia pernah berupaya mendatangkan Marc-Andre ter Stegen ke Liverpool saat menangani klub tersebut. Meski mengagumi kemampuan sang kiper, Ter Stegen akhirnya memilih bertahan di Barcelona ketimbang pindah ke Liga Primer Inggris.

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Klopp buka suara setelah kemenangan telak atas Belanda

Pelatih Jerman itu mengungkap upaya transfer yang mengejutkan tersebut kepada wartawan setelah timnya menang telak atas Belanda asuhan Xavi. Ter Stegen bermain selama 90 menit penuh dalam kemenangan meyakinkan itu dan mendapat pujian tinggi dari pelatih tim nasionalnya seusai laga.

Klopp mulai menangani Liverpool pada Oktober 2015, sekitar setahun setelah Ter Stegen merampungkan kepindahannya dari Borussia Monchengladbach ke Barcelona senilai €12 juta. Mantan pelatih Liverpool itu berupaya merekrut sang kiper setelah ia menetap di Catalunya, tetapi kepindahan ke Liga Primer Inggris tidak pernah terwujud.

Kata Klopp dan Ter Stegen soal ketertarikan Liverpool

Berbicara kepada media setelah laga melawan Belanda, Klopp menjelaskan mengapa upayanya memboyong sang kiper ke Liverpool gagal.

"Saya selalu menganggapnya kiper luar biasa dan ingin membawanya ke Liverpool, tetapi dia lebih memilih Barcelona," kata Klopp, seperti dikutip Mundo Deportivo. Dengan selera humornya yang khas, pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Saya tidak menyimpan dendam kepadanya."

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Ter Stegen sebelumnya sempat menjelaskan pembicaraan awal tersebut saat Klopp masih bekerja di Inggris. Ia memastikan pembicaraan itu tidak pernah berlanjut dari tahap awal. "Anggap saja dia pelatih di sana saat itu," ujar sang kiper. "Kami hanya melakukan beberapa pembicaraan awal, tetapi pada akhirnya tidak ada di antara kami yang menindaklanjutinya."

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Membangkitkan karier di klub dan tim nasional

Dukungan terbuka Klopp melengkapi kebangkitan luar biasa Ter Stegen setelah melewati masa sulit dalam kariernya. Meski selama bertahun-tahun menjadi kiper utama Barcelona tanpa pesaing, ia menghabiskan sebagian besar kariernya di tim nasional sebagai pelapis Manuel Neuer , sehingga berisiko pensiun tanpa pernah merebut posisi kiper utama Jerman.

Peminjaman ke Ajax membantu kiper veteran itu kembali menemukan performa terbaiknya di level klub. Kini tampil gemilang di Amsterdam, Ter Stegen akhirnya mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama Jerman di bawah Klopp.

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Barcelona mengincar kepergian Ter Stegen pada musim panas meski dipinjamkan ke Ajax

Meski masa peminjaman Ter Stegen di Ajax berlangsung hingga 2027, peluangnya kembali menjadi bagian dari skuad di Camp Nou tampak semakin kecil. Joan Garcia telah mengukuhkan diri sebagai kiper utama Barcelona, sementara Dominik Livakovic menjadi pelapis yang bisa diandalkan.

Barcelona mengizinkan mantan kaptennya pergi sementara agar ia dapat memulihkan reputasinya di kancah Eropa, strategi yang membuahkan hasil dalam beberapa bulan terakhir. Dengan tekanan finansial yang masih membayangi, klub raksasa Catalunya itu berniat melepas Ter Stegen secara permanen pada musim panas ini untuk meraup keuntungan dan memangkas pengeluaran gaji.