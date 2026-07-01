Dia kembali untuk membalas dendam... Cancelo menempatkan leher Inzaghi di bawah pisau gantung Al-Hilal

Berbagai laporan media mengungkap syarat mengejutkan yang diajukan oleh pemain asal Portugal, João Cancelo, bek sayap Al-Hilal, agar dapat kembali ke skuad tim tersebut pada musim depan.

Cancelo meninggalkan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, di mana ia pindah ke Barcelona dengan status pinjaman hingga akhir musim, setelah namanya dicoret dari skuad domestik tim Saudi tersebut, berdasarkan keputusan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Surat kabar Saudi "Okaz" melaporkan bahwa klub Al-Hilal ingin mendatangkan kembali Cancelo pada musim depan, mengingat kebutuhan akan pengalaman dan kemampuannya yang luar biasa, meskipun Barcelona juga berkeinginan untuk mempertahankan jasanya.

Namun, bek sayap asal Portugal itu mengajukan satu syarat untuk kembali ke Al-Hilal, yaitu pengunduran diri pelatih asal Italia Simone Inzaghi dari jabatannya sebagai manajer teknis tim, setelah ia dicoret dari skuad “Al-Za’im” pada musim lalu.

Hal ini muncul di tengah kabar yang menegaskan bahwa Cancelo ingin tetap bersama Barcelona pada musim depan, setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Hans Flick.

Cancelo terikat kontrak dengan Al-Hilal hingga akhir musim depan, yang memberikan klub Saudi tersebut keunggulan dalam menangani negosiasi ini, sementara Barcelona berharap dapat menemukan kesepakatan finansial yang sesuai untuk menyelesaikan transfer tersebut, didukung oleh keinginan sang pemain.

Perlu diingat bahwa pemain berusia 32 tahun ini bergabung dengan “Al-Zaeem” pada musim panas 2024, datang dari Manchester City, dan telah tampil dalam 42 pertandingan bersama tim tersebut, di mana ia berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 14 assist.