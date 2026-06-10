Dia kembali sambil meminta maaf... Malek Al-Khaloud memicu kemarahan para pendukung Al-Nassr: "Pendukung bayaran"

Warga Amerika Serikat Ben Harborg, pemilik klub Al-Khulud, memicu kemarahan di kalangan suporter klub Al-Nassr akibat pernyataan kontroversialnya tentang mereka, sebelum akhirnya ia meminta maaf.

Dalam pernyataan yang direkam dan dipublikasikan dua hari lalu, Ben Harborg mengatakan: "Secara historis, di Arab Saudi ada orang-orang yang menyebut diri mereka Ultras, namun mereka adalah kelompok pendukung terorganisir yang dibayar oleh berbagai tim untuk mendukung mereka, dan mereka memiliki drum, pengeras suara, serta seragam."

Dia menambahkan: "Semua tim punya itu, Al-Nassr misalnya pasti punya jenis pendukung seperti ini, dan sebagian besar klub punya hal yang sama, seperti Al-Ittifaq dan Al-Shabab."

Dia menyimpulkan: "Saya menyebut mereka suporter sewaan, dan di Buraydah ada sekelompok suporter yang disewa oleh berbagai tim; kadang-kadang mereka mendukung Al-Shabab, kadang-kadang mendukung Al-Hazm, dan ini adalah hal-hal yang kami temukan di Arab Saudi, yang tidak ada di Eropa."

Pernyataan ini memicu kemarahan para pendukung Al-Nassr, yang menganggapnya sebagai penghinaan terhadap mereka, sehingga mereka melancarkan serangan besar-besaran terhadap investor Amerika tersebut melalui akun media sosial mereka.

Beberapa jam setelah serangan tersebut, Ben Harborg memposting cuitan melalui akun resminya di platform "X", di mana ia meminta maaf atas pernyataan tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak mengetahui kenyataan sebenarnya saat melontarkan pernyataan yang direkam delapan bulan lalu.

Ben Harborg juga membagikan kembali cuitan di mana ia mengucapkan selamat kepada Al-Khulud atas gelar juara Liga Saudi yang diraih Al-Nassr, sambil berkomentar: "Para pendukung Al-Nassr yang hebat, saya mengakui bahwa saya telah salah dan membuat pernyataan yang tidak benar tentang kalian."

Dia menjelaskan: "Wawancara itu dilakukan lebih dari 8 bulan yang lalu, dan baru saja dipublikasikan, sebelum saya lebih memahami realitas di liga kami."

Dia menambahkan: "Saya menentang fenomena suporter bayaran atau yang disewa, tetapi suporter Al-Nassr yang luas dan besar sama sekali tidak membutuhkannya."

Dia menyimpulkan: "Saya mencintai Al-Nassr dan para penggemarnya di seluruh dunia, dan saya harap kalian menerima permintaan maaf saya."