Dia kehilangan ketenangannya dan menatap langit... Apa yang dikatakan Bellingham setelah gol penyama kedudukan Argentina?

Lensa kamera menangkap reaksi Jude Bellingham, bintang timnas Inggris, setelah Argentina mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-85 pertandingan tersebut.

Argentina berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol untuk menang dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia, dan akan menghadapi Spanyol pada Minggu mendatang di final.

Jude Bellingham yang tampak kecewa terekam sedang meluapkan amarahnya setelah Argentina menyamakan kedudukan pada menit ke-85.

Lionel Messi mengoper bola kepada Enzo Fernández, yang memiliki cukup waktu untuk melepaskan tendangan yang melewati kiper Jordan Pickford dan masuk ke gawang.

Menurut surat kabar “The Sun”, para penggemar yang jeli segera membanjiri internet untuk menyoroti bahwa Bellingham, yang berusia 23 tahun, tampak kebingungan sambil berteriak, “Itu tepat di tengah gawang,” sambil menatap langit.

Seorang penggemar menulis di platform “X”: “Pickford adalah orang terakhir yang harus disalahkan; dia membuat timnya tetap bertahan dalam pertandingan lebih lama dari yang seharusnya.”

Yang lain berkata: “Pria itu kecewa. Dia bahkan tak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya pun comeback seperti ini,” sementara yang lain menulis: “Reaksinya tak ternilai harganya! Kamu bisa tahu dia sudah benar-benar melupakan hal itu.”

Seorang penggemar keempat berkomentar dengan nada sarkastis: “Skornya pasti 1-4 kalau bukan karena Pickford.”

Namun, para penggemar juga membela Bellingham, dan salah satunya menulis: “Dia hanya ingin lolos ke final. Saya sangat sedih untuknya.”