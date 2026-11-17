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Mauricio Pochettino belum resmi duduk di bangku pelatih Old Trafford, tetapi saran untuk membenahi Manchester United sudah berdatangan. Mantan bek Manchester United, Mikael Silvestre, menunjuk seorang pemain Chelsea yang tak terduga sebagai target yang bisa mengubah nasib klub pada bursa transfer Januari.

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Silvestre dukung perekrutan pemain muda Chelsea yang tersisih

Calon manajer Manchester United, Pochettino, menghadapi tugas berat untuk menjauhkan klub dari ancaman degradasi. Menjelang bursa transfer Januari, mantan bek Manchester United Silvestre menunjuk pemain remaja Chelsea, Estevao, sebagai rekrutan awal yang ideal.

Meski didatangkan dari Palmeiras dengan biaya awal £29 juta pada musim panas lalu dan telah tampil 46 kali untuk Chelsea, pemain berusia 19 tahun itu baru sekali menjadi starter di Liga Primer Inggris di bawah pelatih baru Xabi Alonso musim ini. Satu-satunya kesempatan menjadi starter itu datang saat menghadapi United bulan lalu, ketika pemain timnas Brasil tersebut tampil gemilang dalam kemenangan 2-0 yang mempercepat pemecatan Michael Carrick .

Apa kata Silvestre tentang Estevao

Silvestre, yang tampil 361 kali di Old Trafford, meyakini pemain muda itu sesuai dengan profil yang dibutuhkan United. Namun, saat berbicara kepada Betarades.gr, pria Prancis itu mengakui transfer tersebut tampaknya sulit terwujud kecuali Chelsea melunakkan sikapnya.

"Estevao bermain untuk Chelsea saat melawan United, dan menurut saya dia sudah menunjukkan alasan mengapa dia seharusnya lebih sering tampil," kata Silvestre. "Sepertinya dia akan memperjuangkan tempatnya di tim, jadi saya tidak memperkirakan United akan berusaha merekrutnya.

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"Namun, dia jelas pemain bagus. Dia bermain untuk timnas Brasil, dan saya menyukai gaya bermainnya. Jika dia tersedia, dia akan menjadi rekrutan yang bagus untuk United."

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Kekurangan pemain bertahan masih menjadi masalah besar

Memperkuat sepertiga akhir lapangan bukan satu-satunya prioritas setelah United gagal menambah bek sayap pada musim panas. Pemain timnas Inggris Lewis Hall menandatangani kontrak baru di St James' Park dan mengakhiri spekulasi transfer, sehingga para petinggi di Old Trafford kekurangan pemain pelapis di tengah masalah cedera.

"Lewis Hall menjalani musim yang mengesankan bersama Newcastle, dan dia memang sudah masuk radar klub," jelas Silvestre. "Klub berusaha merekrutnya dan beberapa bek sayap lainnya, tetapi tidak berhasil.

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"Kini mereka harus mengandalkan Luke Shaw, Diego Dalot, Noussair Mazraoui, dan Patrick Dorgu, yang juga sudah cukup lama cedera. Jadi, itu juga tidak membantu."

Pochettino langsung menghadapi ujian di Anfield

Sebelum tiba di Manchester, Pochettino harus menuntaskan tugasnya sebagai pelatih kepala timnas Amerika Serikat pada leg kedua perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti, Rabu. Setelah itu, ia akan memimpin United untuk pertama kalinya saat bertandang ke markas rival bebuyutan Liverpool pada Minggu, 22 November.

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Menghadapi rivalitas sengit itu dengan pertahanan yang kekurangan pemain akan langsung menguji Pochettino saat ia berupaya menstabilkan kondisi klub sebelum Januari.