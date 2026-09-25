Larut malam di lorong-lorong bawah tanah Johan Cruyff Arena, terjadi sebuah rangkaian adegan yang dengan sangat baik melambangkan perkembangan Philipp Treu. Karena beberapa lampu langit-langit di mixed zone tidak berfungsi, ruangan itu terlihat sangat gelap dan harus diterangi dengan sorotan lampu terpisah. Ketika Treu datang untuk wawancara seusai hasil imbang 1-1 melawan Belanda, ia mula-mula berdiri agak menepi di dalam bayangan, sebelum para reporter memintanya masuk ke bawah sorotan lampu.

Malam itu, Treu bukan hanya benar-benar tiba di bawah sorotan lampu sepak bola Jerman, tetapi juga dalam arti kiasan. Pada debut Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas yang solid dalam semangat juang tetapi naik-turun secara permainan, bek kanan SC Freiburg berusia 25 tahun itu muncul sebagai pemenang besar. "Saya ingin menyoroti Pippo, Philipp Treu," kata rekan setimnya di lini belakang, Jonathan Tah. "Cara dia berlari naik-turun di sisi lapangan sangat top. Persis itu yang kami butuhkan."

Sebagai satu-satunya dari banyak debutan, Klopp langsung memanggilnya ke starting XI dan ia membalas kepercayaan itu dengan penampilan penuh semangat. Treu punya jangkauan aksi yang besar di sisi kanan, dan lewat umpan datar ke kotak penalti ia memulai proses gol pembuka Felix Nmecha.

Saat bergerak mundur, koordinasinya memang tidak selalu pas, tetapi secara keseluruhan ia bertahan cukup baik menghadapi Cody Gakpo. Apakah Treu jawaban atas pencarian tanpa akhir akan bek kanan yang cocok untuk tim DFB?

Philipp Treu menembus ke atas lewat jalan memutar

Mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann kebanyakan memakai Joshua Kimmich sebagai solusi darurat di bek kanan. Klopp langsung menggeser sang kapten ke tengah dan mulai mencari alternatif. Meski begitu, "mencari" mungkin bukan kata yang tepat. Solusinya tampaknya sudah lama disiapkan Klopp. "Di Jerman kami membicarakan bahwa kami tidak punya bek kanan," kata Klopp dalam konferensi pers pengumuman skuadnya. "Padahal ada satu orang yang mungkin harus bertanya pada dirinya sendiri: Hah, mereka bicara soal apa?"

Yang dimaksud adalah Treu, yang dengan gaya bermain intens cocok sempurna dengan sepak bola transisi Klopp. Sedikit seperti Kevin Großkreutz dulu di Borussia Dortmund atau Andrew Robertson di Liverpool. "Tentu menyenangkan mendengar bahwa akhirnya ada seseorang yang membuka mata dan melihat ke Freiburg," kata Treu, ketika setelah debutnya yang sukses bersama tim DFB ia akhirnya benar-benar berada di bawah sorotan lampu. Treu terbiasa bahwa segalanya berjalan sedikit lebih lama untuknya. Ia tak pernah dianggap sebagai talenta papan atas mutlak, kariernya sejauh ini ditandai oleh jalan memutar.

Saat muda, pemain kelahiran Heidelberg itu bermain untuk SV Sandhausen dan 1. FC Kaiserslautern, sebelum pindah ke RB Leipzig. Setelah tim kedua di sana dibubarkan, Treu melanjutkan langkah ke SC Freiburg pada 2017. Bersama tim U-19 ia memenangi DFB-Juniorenpokal, bersama tim cadangan ia promosi ke Liga 3. Namun, itu belum cukup untuk menembus tim profesional, meski setidaknya ia sesekali mendukung mereka dari tribun suporter. Pada 2023, Treu pindah ke FC St. Pauli di Bundesliga 2 dan langsung promosi. Saat itu usianya 23 tahun. Pada 2025, Freiburg membawanya pulang dengan biaya 5,5 juta euro. Sebagai pemain inti. Untuk tim profesional.

"Saya selalu tahu bahwa saya bukan tipe yang langsung meledak cepat," kata Treu sekarang. Harapan akan karier besar juga tidak ia lepaskan berkat sosok panutan khusus. Ia mengaku "berkiblat pada pemain seperti Robert Andrich atau Anton Stach", yang juga baru melakukan debut untuk tim nasional pada usia pesepakbola yang relatif tinggi. "Saya ingin sedikit demi sedikit masuk ke jalur cepat sebelah kiri dan mendekat perlahan untuk menyalip para pesaing saya."

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Persaingan dengan Josha Vagnoman, bantuan dari Jonathan Tah

Di jalur cepat itu, Treu saat ini bersaing dengan Josha Vagnoman, yang belakangan juga menunjukkan perkembangan serupa bagusnya di VfB Stuttgart dan sama-sama masuk skuad pertama Klopp. "Kami saling mendorong," kata Treu, lalu bercerita sambil mengedipkan mata: "Saya ingat golnya melawan Bayern, saat saya duduk di sofa dan berpikir: Sial, sekarang dia bikin gol." Setelah enam pertandingan kompetitif, Vagnoman sudah mencatat dua gol dan dua assist.

Meski begitu, saat melawan Belanda Klopp tetap memberi Treu kepercayaan lebih dulu. Apakah ia gugup? "Tidak, justru sebaliknya," jawab Treu. "Buat saya itu motivasi ekstra ketika saya tahu lawan langsung saya adalah Cody Gakpo." Berkat masa kebersamaan mereka di Liverpool, Klopp lebih dulu memberinya informasi orang dalam tentang penyerang Belanda itu: "Dia bilang kepada saya: Secara ofensif dia bisa main bagus, tetapi secara defensif dia tidak terlalu berminat bekerja turun ke belakang. Jadi saya ganggu dia."

Secara keseluruhan, Klopp memberinya "rasa santai tertentu", ungkap Treu. Selama pertandingan, yang paling membantunya terutama adalah pemain di sebelahnya. "Jonathan Tah terus memberi arahan kepada saya dari belakang. Dia bilang: 'Hei, kamu bisa lari maju, kamu bisa sprint, saya jaga belakangmu.' Hal seperti itu memberi perasaan yang luar biasa." Memang, masalah koordinasi tetap terlihat jelas, tetapi keberanian Treu tak hanya berbuah pada gol pembuka.

Setelahnya, ia hanya menyesalkan satu momen ketika membiarkan peluang tembakan yang mungkin terjadi berlalu. "Itulah yang setelah pertandingan saya katakan: Hei, dalam situasi itu kamu harus jadi lebih baik lagi, punya keberanian dan menembak sendiri, bukannya mengoper lagi," ujar Treu, yang dalam wawancaranya memberi kesan reflektif, jenaka, dan sangat simpatik.

Ia punya potensi untuk mengatasi masalah Jerman di posisi bek kanan. Tetapi ia juga punya potensi menjadi figur yang disukai publik dan idola suporter. "Sekarang semuanya baru benar-benar dimulai," kata Treu, lalu meninggalkan sorotan lampu Amsterdam.