Menurut laporan tersebut, strategi sang pemain kini adalah melancarkan gestur publik lain pada akhir Juli atau paling lambat awal Agustus, seperti mengeluarkan pernyataan tegas, serta kembali mencari pembicaraan langsung dengan jajaran pimpinan klub Atletico.

Menurut laporan itu, Alvarez merasa dikhianati oleh klubnya saat ini. Pimpinan klub sebelumnya telah menjanjikan kepadanya bahwa mereka akan membuka negosiasi jika ada tawaran yang sesuai. Namun, hal itu tidak terjadi saat Barcelona melakukan pendekatan.

Barca sebelumnya sudah mengajukan tawaran resmi kepada Atletico. Namun, tawaran 100 juta euro itu tidak mendapat respons dari para petinggi klub ibu kota. Karena klub Spanyol itu tetap menutup diri dan sang penyerang dalam kontraknya yang berlaku hingga 2031 memiliki klausul rilis astronomis sebesar 500 juta euro, Alvarez melihat perlunya untuk turun tangan sendiri.

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Julian Alvarez sangat ingin pindah ke FC Barcelona

Bahkan saat Piala Dunia, sang penyerang sudah menunjukkan keinginannya untuk pindah dengan sangat jelas. Saat itu ia berkata: "Saya sudah berbicara dengan para petinggi klub, dengan pihak-pihak yang memang perlu saya ajak bicara. Saya rasa transfer adalah yang terbaik untuk semua pihak, dan saya ingin mewujudkan impian saya."

Pindah ke peminat lain seperti Arsenal bukan opsi bagi pemain Argentina itu. Potensi kesepakatan dengan klub London tersebut, yang menurut rumor akan melibatkan Viktor Gyökeres, telah batal, karena Arsenal mengalihkan prioritas mereka kepada Vinicius Junior dari Real Madrid.

Di Barcelona, baik manajemen olahraga maupun tim pelatih melihat Alvarez sebagai tambahan ideal. Namun, Barca baru akan mengajukan tawaran lanjutan setelah sang pemain melalui tindakannya kembali menggerakkan situasi negosiasi yang buntu. Latihan perdana Atletico di bawah pelatih Diego Simeone dijadwalkan pada 10 Agustus.