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Pelatih kepala Italia Roberto Mancini memberikan kabar terbaru mengenai upayanya merekrut penyerang muda Nicolo Tresoldi. Mancini menjelaskan proses yang membutuhkan kehati-hatian dalam merekrut pemain berkewarganegaraan ganda saat Italia bersiap menghadapi laga-laga krusial UEFA Nations League.

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Mancini jelaskan pendekatan Italia terhadap talenta berpaspor ganda

Pelatih kepala Italia Roberto Mancini menjelaskan strategi tim nasional terkait pemain berkewarganegaraan ganda. Saat Italia bersiap di Coverciano untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Prancis dan Belgia, Mancini mengatakan bahwa memantau talenta internasional merupakan praktik umum dalam sepakbola modern.

Federasi telah berhasil memantau dan mengintegrasikan pemain-pemain yang memiliki akar Italia yang kuat.

Mancini menunjuk bek muda Matteo Palma sebagai contoh keberhasilan merekrut pemain berpaspor ganda.

Upaya merekrut penyerang Nicolo Tresoldi terus berlanjut

Penyerang muda Nicolo Tresoldi menjadi salah satu topik utama, dengan Mancini mengonfirmasi bahwa ia dan anggota staf teknis Claudio Ranieri telah berbicara langsung dengan sang pemain.

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“Saya sudah berbicara dengan Tresoldi, begitu pula Ranieri,” kata Mancini dalam konferensi persnya.

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“Namun, saya yakin ia sendiri harus merasa ingin bermain untuk tim nasional. Ayahnya orang Italia; ia menjuarai Piala Eropa bersama tim U-21. Saya rasa ada peluang. Ia tahu bahwa ia bisa menjadi pemain penting untuk masa depan; kami berharap ia mengambil keputusan yang tepat.”

Keinginan pribadi diperlukan untuk membela Italia

Mancini menegaskan bahwa meski staf pelatih dapat menawarkan rencana olahraga yang jelas, keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada ikatan emosional sang pemain dengan Italia.

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“Ada banyak pemain berkewarganegaraan ganda. Setiap tim nasional melakukannya. Kami berusaha memilih beberapa pemain yang merupakan orang Italia dan memiliki kewarganegaraan ganda,” jelas Mancini.

“Kami berhasil mendapatkan Palma, yang menurut saya bisa menjadi bek yang sangat tangguh. Kami menangani dia dan pemain-pemain lain. Setelah itu, keputusan ada di tangan sang pemain; ia tahu bahwa ia bisa menjadi sosok penting bagi kami.”

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Italia bersiap menghadapi laga-laga penentu di Nations League

Di tengah upaya administratif untuk mendapatkan talenta-talenta muda demi masa depan jangka panjang, fokus utama Mancini saat ini tetap tertuju pada pertandingan di lapangan.

Italia akan menghadapi Prancis di San Siro, yang seluruh tiketnya telah terjual, pada Kamis sebelum bertandang ke Brussels untuk melawan Belgia pada Minggu.

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Mancini berharap hasil positif dan bangkitnya antusiasme suporter akan membuat kesempatan membela Italia semakin menarik bagi calon bintang berkewarganegaraan ganda.