Selama nyaris dua bulan, nyaris tak ada kabar soal Leon Goretzka. Hal terakhir yang dilihat para fans Jerman dari gelandang itu sebelum jeda musim panas adalah sebuah adegan, yang kemudian banyak dan panjang lebar diperbincangkan: Pada akhir Juni, kapten DFB Joshua Kimmich mencari algojo penalti dalam babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay, karena duel adu penalti melawan wakil Amerika Selatan itu berlanjut ke penendang keenam. "Nene, delapan?" tanya Kimmich kepada bek kiri Nathaniel Brown, "atau Leon, kamu?" tambahnya. Goretzka menarik napas dalam sekali lalu menggelengkan kepala dengan sangat pelan.

Pada akhirnya, Brown maupun Goretzka tak perlu maju, karena Jonathan Tah sebagai penendang keenam melepaskan tembakan jauh melambung di atas gawang dan Jerman pun tersingkir secara sensasional. Mengapa Tah harus mengambil penalti pertama dalam kariernya, sementara pemain matang, sosok berpengalaman, figur pemimpin seperti Goretzka justru menghindar dan lari dari tanggung jawab? Pertanyaan itu menyibukkan fans dan para ahli setelahnya – bahkan sampai seorang mantan perenang kelas dunia yang merasa terpanggil untuk angkat bicara soal topik ini: "Seorang pemain yang benar-benar sangat mengecewakan saya secara pribadi," kata Franziska van Almsick dalam podcast Kerners 11 – dan yang ia maksud adalah Leon Goretzka.

Goretzka mendapat lebih banyak sorotan negatif setelah Piala Dunia, ketika orang-orang yang disebut sebagai insider melaporkan di media bahwa pemain berusia 31 tahun itu terisolasi di tim DFB selama turnamen di Amerika Utara dan menarik diri. Setelah itu, tak ada lagi kabar dari Goretzka sendiri. Kontraknya di Bayern Munich berakhir pada akhir Juni, dan sejak saat itu sang gelandang sibuk mencari klub baru. Pencarian itu akhirnya berakhir pekan lalu: Ia menandatangani kontrak dua tahun dengan Aston Villa, dengan klub memiliki opsi untuk memperpanjang kerja sama satu musim lagi.

Getty Images

The Villans datang dari musim 2025/26 yang sangat sukses: Di Premier League mereka finis di posisi keempat dan mengungguli tiga klub "Big Six" Inggris, yakni Liverpool, Chelsea, dan Tottenham. Namun itu belum semuanya: Di Liga Europa, mereka dengan meyakinkan membekuk SC Freiburg di final dan mengamankan gelar internasional pertama dalam 44 tahun. Sebenarnya itu adalah fondasi optimal untuk dibangun dan mengembangkan tim secara berkelanjutan – tetapi Aston Villa justru memutuskan jalan yang sangat berbeda.

"Semua orang tahu bahwa sekarang ada semacam pembangunan ulang," kata Goretzka kepada media klub saat diperkenalkan, dan itu sebenarnya masih terkesan merendahkan besarnya situasi: The Villans melepas pemain senilai sekitar €360 juta dan mendatangkan pemain baru senilai sekitar €216 juta – total transaksi transfer yang dilakukan klub mencapai lebih dari €500 juta. Angka yang juga bisa membuat klub-klub papan atas Bundesliga tercengang. "Kami kehilangan beberapa pemain kuat," kata Goretzka, yang kemungkinan merujuk pada Morgan Rogers (ke Chelsea seharga €138 juta), Ezri Konsa (ke Arsenal seharga €60 juta), Youri Tielemans (ke Manchester United seharga €41 juta), atau kiper Emiliano Martinez (ke Chelsea seharga €9 juta).

Mengapa Aston Villa melakukan perombakan besar pada musim panas ini?

Para pemain yang sejauh ini didatangkan Aston Villa dengan mengeluarkan uang memiliki satu kesamaan: Tak satu pun dari enam pemain baru itu berusia lebih dari 25 tahun. Untuk €60 juta, misalnya, mereka merekrut sensasi Piala Dunia asal Swiss Johan Manzambi dari SC Freiburg, sementara untuk €55,5 juta datang mantan rekan setim Goretzka di Bayern Munich, Nicolas Jackson.

Peremajaan skuad adalah salah satu target yang kini harus dihadapi pelatih sukses Unai Emery. Target lainnya adalah memenuhi tuntutan financial fair play, yang berhasil dilakukan Villa dengan surplus transfer yang saat ini mencapai €144 juta.

Goretzka didatangkan tanpa biaya transfer – dan pemain 31 tahun itu kini diharapkan menjadi sosok yang memimpin tim muda baru ini dari lini tengah. Seseorang yang diharapkan menghadirkan euforia baru dan semangat kebangkitan. Ekspektasi terhadap Goretzka sangat jelas. "Jika kamu butuh sebuah mesin, percayalah pada orang Jerman," tulis The Villans di media sosial untuk mengomentari perekrutan Goretzka. Artinya: Goretzka harus menjadi energizer baru, sosok pendorong. Sebuah ekspektasi yang cukup optimistis terhadap seseorang yang belakangan ini, baik di level klub maupun tim nasional, hanya memainkan peran pendukung.

"Dia telah membuktikan dirinya di Liga Champions dan dia persis seperti yang dibutuhkan klub dalam hal pengalaman dan kualitas," puji mantan bos Villa Keith Wyness mengenai transfer Goretzka kepada Football Insider.

Getty Images

Setelah 325 pertandingan Bundesliga, mantan bintang Bayern itu kini akan untuk pertama kalinya diuji di Premier League pada Senin: Pukul 21.00, sang juara Arsenal akan datang ke Villa Park. Apakah Goretzka sudah siap dipertimbangkan untuk tampil sejak awal, itu harus diputuskan pelatih Emery. Yang penting bagi pelatih asal Spanyol itu adalah sang figur pemimpin barunya mengambil tanggung jawab dan membimbing rekan-rekan setim yang lebih muda – tak peduli sebagai starter ataupun pemain pengganti.

Betapa mendesaknya The Villans saat ini mencari stabilitas dan pengalaman terlihat dari awal musim mereka, yang berantakan setelah dihajar 0-4 di kandang Brighton & Hove Albion. Bagaimanapun juga: Jika kembali menghindar, mantan bintang Bayern itu juga akan mengecewakan fans dan para ahli di Inggris.