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"Dia harus menghadiri acara ini": Tamu Ballon d'Or: Bintang Al Nassr adalah pemain Saudi terbaik

A. Al-Khaibari
A. Al-Hamdan
Al Nassr FC vs Al Kholood
Al Nassr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
Arab Saudi

Siapa yang dimaksud?

Para tamu undangan acara Ballon d'Or 2026 memilih pemain yang layak disebut sebagai pemain Saudi terbaik saat ini.

Majalah Prancis "France Football" menggelar acara penganugerahan penghargaan Ballon d'Or 2026 di ibu kota Inggris, London, pada dini hari kemarin, Selasa.

Jurnalis Saudi Sharji hadir dalam acara tersebut mewakili saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Roshn, di mana ia menyempatkan diri melakukan beberapa wawancara dengan para tamu yang hadir di London.

Jurnalis Saudi itu bertanya tentang siapa yang layak disebut sebagai pemain Saudi terbaik, menyusul partisipasi timnas dalam turnamen Piala Dunia 2026 dan keberhasilannya meraih juara Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Para tamu sepakat memilih Abdullah Al-Khaibari, gelandang Al-Nassr, untuk meraih gelar ini, sementara hanya satu orang yang memilih rekannya, penyerang Abdullah Al-Hamdan.

Salah satu tamu berkomentar sambil berkelakar: "Abdullah Al-Khaibari seharusnya hadir dalam acara ini, bahkan saya rasa dia lebih besar dari penghargaan Ballon d'Or."

Perlu diketahui bahwa Al-Khaibari dianggap sebagai salah satu elemen penting di klub Al-Nassr dan timnas Saudi, dan ia turut ambil bagian dalam keberhasilan Saudi meraih juara Piala Teluk Arab terakhir setelah absen selama 23 tahun.

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