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Seorang "diktator" yang seharusnya "dikirim ke rumah sakit jiwa": Mantan presiden FIFA Joseph S. Blatter melontarkan penilaian pedas terhadap penggantinya, Gianni Infantino.

"Infantino sudah tidak mengenal batas," kata pria Swiss berusia 90 tahun itu tentang rekan senegaranya dalam wawancara dengan Spiegel. "Dia tidak memahami semua ini. Maksud saya, mungkin Infantino perlu dikirim ke rumah sakit jiwa."

Selain pemeriksaan kondisi kejiwaan Infantino, Blatter juga membayangkan kemungkinan adanya konsekuensi berdasarkan hukum olahraga. "Ada jalan lain, yaitu melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) di Lausanne. Dia bisa dituntut di sana karena perilakunya melanggar statuta FIFA," katanya. "Soal penghargaan perdamaian, dia tidak bertanya kepada siapa pun sebelumnya. Itu satu hal yang harus diajukan ke CAS." Penghargaan tersebut baru dibentuk pada 2025 atas prakarsa Infantino dan diberikan kepada Donald Trump.

Apakah Donald Trump terlalu berpengaruh terhadap Infantino?

Di mata Blatter, penggantinya mulai mengambil arah yang keliru sejak menjalin persahabatan dengan presiden AS tersebut. "FIFA menderita. Saat ini FIFA dipimpin oleh seseorang yang membiarkan dirinya dibutakan. Hubungan dengan Donald Trump telah mengubah Gianni Infantino," kata Blatter. "Dia yakin dirinya ditakdirkan untuk memonopoli olahraga paling populer di dunia. Namun, ada para petinggi organisasi sepakbola itu yang tidak menyukainya. Mereka ingin melengserkannya."

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Menurut Blatter, Infantino bersikap seperti penguasa tunggal di federasi sepakbola dunia itu. "Dia seorang diktator. Orang-orang di FIFA bercerita kepada saya bahwa tidak seorang pun boleh naik lift bersamanya. Dia 'untouchable', tak tersentuh."

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Blatter, yang harus meninggalkan jabatannya pada 2015 sebelum Infantino mengambil alih pada 2016, berharap penggantinya tidak terpilih kembali. Infantino menuai kontroversi besar akibat tindakan sepihaknya, terutama dalam upaya penjualan hak Piala Dunia yang gagal.

Akankah Arsene Wenger menggantikan Infantino sebagai presiden FIFA?

"Asosiasi sepakbola Eropa UEFA memang memberikan tekanan besar, tetapi jika Infantino tidak bisa disingkirkan sebelum pemilihan presiden berikutnya pada Maret, dia akan terpilih kembali. Sekarang harus dicari cara untuk menyingkirkannya," kata Blatter, yang mengaku mendapat informasi: "UEFA punya rencana. Pekan depan mereka akan mengumumkan calon penantang." New York Times dan BBC baru-baru ini melaporkan bahwa Arsene Wenger memang sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri.

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Blatter memiliki kandidat pilihannya sendiri, meski peluangnya kecil: Sebastian Coe, ketua federasi atletik dunia yang kalah dalam perebutan kursi presiden IOC pada 2025. "Coe juga pernah menjadi ketua komite etik FIFA. Dia sosok yang kuat. Presiden dari negara asal sepakbola, Inggris, akan menjadi pilihan yang baik," kata Blatter. Belum ada informasi mengenai kemungkinan Coe mencalonkan diri.