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Mauricio Pochettino didesak bersikap tegas terhadap petinggi Manchester United menjelang kemungkinan kembali ke Liga Primer Inggris. Mantan pelatih Chelsea dan Tottenham itu menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Michael Carrick di Old Trafford, tetapi legenda klub Gary Neville menilai pelatih asal Argentina itu harus mendapatkan jaminan penting sebelum menandatangani kontrak.

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Kepergian Carrick yang kian dekat dan pembicaraan dengan federasi sepakbola AS

Manchester United diperkirakan akan memecat Carrick pada Kamis setelah mengawali musim dengan buruk. Manchester United baru meraih satu kemenangan dalam 10 laga pembuka Liga Primer Inggris dan hanya sekali mencatatkan nirbobol dalam 15 pertandingan di semua kompetisi.

United telah menghubungi Federasi Sepakbola Amerika Serikat dalam upaya membawa Pochettino kembali ke sepakbola Inggris. Namun, pelatih asal Argentina itu menghadapi tugas besar untuk membangun kembali tim jika mengambil alih kendali.

Klub yang bermarkas di Old Trafford itu telah kebobolan 19 gol di liga musim ini, tiga lebih banyak dibandingkan pada tahap yang sama musim lalu. Kelemahan lini pertahanan mereka terlihat jelas dalam hasil imbang 4-4 baru-baru ini melawan Aston Villa, ketika mereka tertinggal 2-0 dalam lima menit pertama.

Neville tuntut tambahan pemain pada Januari

Berbicara di The Overlap, mantan kapten United Neville memperingatkan Pochettino agar tidak menerima janji lisan dari petinggi Old Trafford. Ia menegaskan bahwa pelatih berusia 54 tahun itu harus menuntut investasi segera untuk membenahi lini belakang yang mudah ditembus.

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"Kita sudah membicarakan soal 'jangan percaya kepada pemilik saat baru datang' mengenai berapa banyak uang yang akan mereka keluarkan," jelas Neville. "Jika saya menjadi Mauricio Pochettino sekarang, saya benar-benar akan melindungi diri semaksimal mungkin. Dia akan melakukannya dengan jaminan kompensasi."

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Neville menekankan bahwa tambahan pemain pada Januari merupakan syarat mutlak bagi pelatih baru tersebut. "Dia membutuhkan dua bek pada Januari," lanjutnya. "Jadi, dia harus bersikeras mendapatkan dua bek pada Januari. Dia harus bersikeras mendapatkan anggaran minimum pada bursa transfer musim panas mendatang agar bisa membalikkan keadaan. Dia harus bersikeras mendapatkan anggaran pada musim panas berikutnya."

Menjaga reputasi lewat kendali transfer

Pilihan pemain United saat ini di lini pertahanan mencakup Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Leny Yoro, dan Ayden Heaven. Neville khawatir Pochettino mustahil menjalankan tugasnya jika hanya mengandalkan para pemain tersebut, sehingga ia mendesaknya untuk memastikan dukungan finansial jangka panjang.

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"Mereka harus memberikannya kepada dia. Jika tidak, dia seharusnya tidak menerima pekerjaan itu," tambah Neville. "Dengan kondisi lini pertahanan dan lini tengah itu, dan perlu diingat, sudah ada uang yang dikeluarkan untuk lini tengah tersebut... tentu saja [mereka perlu mendatangkan dua bek bagus]."

Pengamat itu mengakui rekam jejak Pochettino dalam mengembangkan pemain muda, tetapi tetap menegaskan bahwa dana segera sangat penting. "Sebelum menerima pekerjaan itu, dia harus bersikeras mendapatkan kendali tertentu atas transfer, juga anggaran yang dia tahu memungkinkannya mengubah tim secara berarti.

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"Sebab, jika mereka memainkan Dorgu sebagai bek kiri, Mazraoui sebagai bek kanan, serta Heaven dan Yoro sebagai bek tengah, dia harus bekerja luar biasa keras sebagai pelatih untuk membawa mereka naik di klasemen liga."

Merampungkan kepindahan ke Old Trafford

United dijadwalkan mengonfirmasi secara resmi kepergian Carrick pada Kamis sembari mempercepat pembicaraan dengan US Soccer mengenai pelepasan Pochettino. Jika pelatih asal Argentina itu menerima pekerjaan tersebut, prioritas langsungnya adalah membenahi lini pertahanan yang saat ini menjadi yang terburuk ketiga di Liga Primer Inggris, hanya lebih baik daripada Ipswich Town dan Crystal Palace.

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Pochettino harus segera memutuskan apakah jajaran petinggi Old Trafford bersedia memenuhi tuntutan finansialnya sebelum bursa transfer Januari yang krusial dibuka.