Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa ada satu transfer musim panas yang benar-benar menimbulkan kekhawatiran di Paris Saint-Germain, klub yang sejak awal musim mengalami hasil-hasil mengecewakan.

Menurut yang disebutkan surat kabar "L'Équipe", segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi Lucas Digne, yang kembali ke klub musim panas ini dengan nilai 10 juta euro.

Ia belum beradaptasi dengan gaya bermain Luis Enrique, sebuah hal yang sampai batas tertentu dapat dimaklumi dan dipahami pada fase musim seperti ini. Namun yang lebih penting dari itu, ia tidak selalu memiliki mentalitas yang tepat.

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Surat kabar tersebut menulis: "Paris mengharapkan semangat yang berbeda darinya, semangat yang lebih memberontak."

Bahkan absennya ia dari susunan pemain inti saat melawan Lille, kendati Nuno Mendes juga absen, bisa dianggap sebagai peringatan awal dari Luis Enrique kepada mantan pemain Barcelona itu.

"Ia harus sadar. Tidak masalah ia datang ke sini dengan menerima peran sebagai pemain kedua, tetapi ia tidak sedang berlibur atau setengah pensiun. Kami tidak mengatakan bahwa itulah keadaannya, tetapi kami tidak akan menerima hal itu. Ia harus berjuang dan berupaya menjadi lebih baik daripada Nuno karena Nuno tidak akan bermain di setiap pertandingan. Ia harus berjuang keras; dan itu juga bagian dari fase adaptasinya," demikian pernyataan seorang sumber dari Paris Saint-Germain.

Perlu dicatat juga bahwa secara internal terlihat Digne belum mencapai puncak kebugaran fisiknya, berbeda dengan sebagian pemain Piala Dunia lainnya.

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Sementara orang-orang terdekatnya menyatakan bahwa sang pemain "sangat bertekad" dan siap berjuang demi tempat di susunan inti, Digne mungkin lebih menyadari dibandingkan siapa pun bahwa ia harus segera meningkatkan level permainannya.