Kekecewaan di kediaman Lamine Yamal bukanlah hal biasa, melainkan meledak secara langsung lewat pernyataan berapi-api dari orang yang paling dekat dengannya, pamannya, yang tak ragu meremehkan keberhasilan Harry Kane meraih Ballon d'Or dan menyebut penghargaan itu sebagai "hadiah perpisahan".

Teka-teki akhirnya terungkap, penghargaan Ballon d'Or 2026 jatuh ke tangan Harry Kane di negara asalnya, Inggris, mengungguli Kylian Mbappe yang menempati posisi kedua, dan Lamine Yamal yang harus puas dengan peringkat ketiga, meski meraih penghargaan Kopa sebagai pemain muda terbaik untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya.

Keputusan yang menyulut kesedihan dan kemarahan di kubu Barcelona, terlebih pemain Inggris itu memecahkan rekor dengan meraih Sepatu Emas Eropa dengan torehan 36 gol di liga, dan 73 gol dalam 65 pertandingan bersama klub dan timnas negaranya di seluruh ajang, serta menempati posisi ketiga di Piala Dunia 2026, dan memenangkan Liga Jerman serta Piala Jerman, sehingga menjadi orang Inggris pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001, tetapi semua angka ini tak mampu meyakinkan keluarga Yamal.

Jika Anda mencintai sepak bola, tontonlah Lamine

Kamera dan mikrofon hadir di bar milik paman Yamal, selama program "El Larguero" di radio "Cadena SER" yang menyiarkan langsung acara tersebut dari London, dan merekam kekecewaan yang jelas terlihat di wajahnya dan orang-orang di sekitarnya yang yakin bahwa Lamine adalah pemenangnya.

Abdul, paman Lamine Yamal, mengatakan dalam pernyataan berapi-api kepada radio "Cadena SER" beberapa saat setelah pengumuman pemenang: "Keponakan saya luar biasa, dialah pemain terbaik di dunia, semua orang tahu itu, jika Anda penggemar sepak bola, maka Anda harus menonton Lamine, bukan Harry Kane".

Ia menambahkan dengan nada sedih dan marah: "Pemain Inggris itu penyerang hebat, benar, tetapi keponakan saya adalah pemain terbaik karena penampilan gemilangnya yang mencolok di lapangan, dialah yang menciptakan perbedaan".

Kane mendapatkan hadiah perpisahan

Sang paman melontarkan kejutan dengan penafsirannya sendiri tentang alasan kekalahan keponakannya, mengucapkan kalimat yang menyulut media sosial: "Ia tidak menang karena Lamine masih muda, usianya 19 tahun, dan ia akan meraih lebih banyak lagi, tetapi Harry hanya tersisa tiga hari di lapangan, dan kami memberinya penghargaan itu".

Abdul menilai bahwa pencapaian Lamine jauh lebih unggul daripada pencapaian Kane, menjelaskan: "Ia telah memenangkan Piala Dunia, Liga Spanyol, dan Piala Super, ia bermain dengan luar biasa, ia menampilkan musim yang menakjubkan, mencetak gol-gol yang tak bisa dicetak orang lain, umpan, menciptakan gol, segalanya".

Meski kekecewaan besar yang dialami Lamine, yang mengulang skenario Iniesta dan Xavi pada 2010 ketika mereka memenangkan Piala Dunia tetapi tidak meraih Ballon d'Or yang jatuh ke tangan Messi, pamannya menegaskan bahwa kesedihan itu tidak akan berlangsung lama.

Paman Lamine Yamal menutup dengan pernyataan yang meramalkan masa depan keponakannya, mengatakan dengan penuh percaya diri: "Ia akan memenangkan lima penghargaan Ballon d'Or".



