Yuan Wisa, bintang asal Republik Demokratik Kongo, menjadi sorotan pada Rabu malam kemarin, setelah ia mengantarkan timnya meraih satu poin berharga dari timnas Portugal yang dipenuhi bintang-bintang.

Yuan Wisa, penyerang Newcastle berusia 29 tahun, menjadi pahlawan bagi Republik Demokratik Kongo dalam hasil imbang 1-1 melawan Portugal di Stadion NRG, Houston, pada Piala Dunia 2026.

Gol yang dicetak oleh pemain kelahiran Prancis ini memungkinkan timnya menyamakan kedudukan setelah gol pembuka yang dicetak oleh João Neves pada menit keenam.

Mantan pemain yang pernah membela klub-klub seperti Châteauroux, Angers, Laval, Ajaccio, Lorient, dan Brentford ini pertama kali dipanggil oleh Republik Demokratik Kongo pada tahun 2020.

Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 40 pertandingan dan mencetak 10 gol bersama tim “The Tigers”.

Menurut surat kabar "Marca", Yuan Wisa nyaris kehilangan penglihatannya pada tahun 2021 setelah diserang dengan cairan pembakar oleh seorang wanita.

Pada 2 Juli 2021, Yuan Wisa menjadi berita utama di berbagai surat kabar, setelah diserang dengan cairan pembakar oleh seorang wanita yang mencoba menculik putrinya.

Untungnya, Ywan Wisa tidak kehilangan penglihatannya, dan seandainya bukan karena reaksinya, putrinya pasti sudah diculik.

Seorang wanita melemparkan cairan korosif ke wajah pemain tim Lorient tersebut saat ia membuka pintu rumahnya, yang menyebabkan luka bakar parah pada matanya sehingga memerlukan operasi; bahkan para dokter memperingatkannya bahwa ia hampir kehilangan penglihatannya.

Wanita tersebut, yang diidentifikasi sebagai Letitia, ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 18 tahun atas tuduhan percobaan pembunuhan, penculikan anak, dan percobaan penculikan.

Pengacara sang pemain mengatakan dalam persidangan: “Untungnya, Yuan tidak kehilangan penglihatannya, dan seandainya dia tidak bertindak cepat, putrinya pasti sudah diculik. Wisa masih menderita dampak dari upaya penculikan dan penyerangan tersebut. Sejak saat itu, dia telah melakukan segala upaya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia juga berusaha menjalankan aktivitas sehari-harinya sebaik mungkin. Saat ini, ia dan istrinya merasa aman di Inggris; mereka terlindung dari segala bahaya.”

Meskipun insiden tersebut sangat serius, Wisa berhasil pulih dan bergabung dengan klub Brentford di Inggris.

Di klub asal London tersebut, ia membuktikan kemampuannya dengan mencetak 49 gol dalam 149 pertandingan, yang mendorong Newcastle untuk membayar lebih dari 55 juta euro guna merekrutnya pada tahun 2025.