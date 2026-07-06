"Dia dulu menyusu kelapa".. Seorang senator Paraguay menghina Mbappé dengan komentar rasis

Pernyataan rasis yang mengejutkan yang dilontarkan oleh seorang senator Paraguay terhadap Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, memicu gelombang kemarahan yang luas, setelah Paraguay tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Prancis dengan skor 1-0 pada Sabtu lalu di Philadelphia.

Menurut laporan media Paraguay, sang senator menyerang Mbappé dengan kata-kata rasis dan menghina, setelah ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut melalui tendangan penalti yang membawa Prancis ke perempat final.

Pertandingan yang digambarkan media sebagai “momen penentu” di Piala Dunia 2026 itu tidak berakhir begitu peluit akhir dibunyikan. Sementara Prancis merayakan lolosnya mereka setelah pertandingan yang naik-turun dan kontroversial, sang senator melampiaskan kemarahannya kepada Mbappé, menuduhnya “sombong” karena tidak berjabat tangan dengan kiper Paraguay, Orlando Gil, setelah pertandingan.

Dalam pernyataannya, ia mengatakan: “Orang sombong ini bahkan tidak bisa menulis. Alih-alih ASI, ia menyusu dari kelapa, dan orang-orang paling beradab dalam hidupnya adalah simpanse. Seharusnya kamu menunjuknya dengan jari tengahmu, Orlando Gil. Aku melakukannya di Senat dan tidak ada yang terjadi.”

Hinaan itu tidak berhenti sampai di situ. Senator tersebut menggambarkan kapten timnas Prancis itu sebagai “orang Kamerun bekas koloni yang berpura-pura menjadi orang Prancis, pengeluh, orang kaya baru, sombong, dan jelek,” sambil menambahkan bahwa “dia tampak tegang dan ketakutan sepanjang pertandingan.”

Dia juga mengkritik para pemain Paraguay karena tidak menyerang Mbappé, dengan mengatakan: “Satu-satunya hal yang dikritik banyak orang adalah mereka tidak menamparnya dengan keras di wajah pada akhir pertandingan. Namun, saya sebenarnya bukan penggemar sepak bola sama sekali.”

Hal ini terjadi setelah pernyataan sebelumnya dari legenda Paraguay, José Luis Chilavert, yang menggambarkan tim nasional Prancis sebelum pertandingan sebagai “tim Afrika”.

Sementara itu, surat kabar Paraguay “Última Hora” menuduh Mbappé menunjukkan “perilaku sombong dan angkuh sepanjang pertandingan,” di tengah meningkatnya retorika rasis di media lokal pasca kekalahan tersebut.