Barcelona telah menentukan masa depan gelandang mudanya, Toni Marquez, setelah mencapai kesepakatan dengan klub Portugal, Sporting Braga, terkait kepindahan pemain berusia 19 tahun tersebut, dalam sebuah transaksi yang menjadi bagian dari langkah klub Katalan untuk menata ulang skuadnya menjelang bergulirnya musim baru.

Surat kabar "The Athletic" menyebutkan bahwa Barcelona telah bersepakat dengan Sporting Braga atas kepindahan Marquez dengan nilai 10 juta euro, ditambah bonus tambahan, sehingga mengakhiri perjalanan sang pemain bersama klub Katalan tersebut setelah periode yang menyaksikan naiknya dia ke tim utama, sebelum menit bermainnya menurun.

Marquez memulai musim lalu sebagai bagian dari skuad tim cadangan, sebelum mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama di bawah kepemimpinan Hansi Flick, tetapi dia tidak mampu memantapkan posisinya dalam perhitungan pelatih asal Jerman itu, terutama selama periode persiapan saat ini.

Selama persiapan menghadapi musim baru, gelandang asal Katalan itu hanya bermain selama 28 menit dalam laga Barcelona melawan Udinese dalam turnamen segitiga Udine, pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tim tanpa balas dengan skor 1-0, sehingga masa depannya menjadi bahan perbincangan menjelang bergulirnya kompetisi resmi.

Marquez mencatatkan penampilan pertamanya bersama tim utama Barcelona pada Februari tahun lalu, ketika dia bermain selama 6 menit melawan Real Mallorca di Stadion Camp Nou, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tim Katalan dengan skor tiga gol tanpa balas.

Sang pemain juga mendapatkan satu penampilan lagi di akhir musim, ketika dia masuk sebagai pemain pengganti selama 3 menit melawan Alaves pada pekan ke-36 Liga Spanyol, dalam pertandingan yang dikalahkan Barcelona dengan skor 1-0, setelah tim tersebut sudah memastikan gelar juara kompetisi.

Kepindahan Marquez ke Sporting Braga terjadi di tengah keberadaan lingkungan Spanyol yang familier di dalam klub Portugal tersebut, yang dipimpin oleh pelatih asal Spanyol, Carlos Vicens, dan memiliki 5 pemain Spanyol di dalam skuadnya, yaitu Victor Gomez, Sergio Barcia, Gabri, Fran Navarro, di samping Pau Victor, mantan penyerang Barcelona.