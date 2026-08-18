Seperti dilaporkan Bild dengan mengacu kepada stasiun TV Spanyol 101TV dari Sevilla, delegasi Real Betis disebut telah melakukan perjalanan ke Dortmund pada awal pekan untuk mendorong transfer penyerang Portugal itu ke Spanyol.

Menurut laporan tersebut, petinggi klub yang dipimpin Ramon Alarcon Rubiales dan Alvaro Ladron telah menetapkan pemain 24 tahun itu sebagai "target transfer nomor satu". Namun, mereka lebih memilih kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian berikutnya, yang akan berubah menjadi kewajiban membeli jika target-target olahraga tertentu tercapai.

Namun, hal itu sama sekali tidak sesuai dengan keinginan para pengambil keputusan BVB yang dipimpin direktur olahraga Ole Book dan direktur pelaksana olahraga Lars Ricken. Jika Fabio Silva pergi, maka tampaknya hanya dengan tawaran senilai 22,5 juta euro. Itu akan setara dengan jumlah yang baru dibayarkan BVB kepada Wolverhampton Wanderers untuk Silva pada musim panas lalu.

Fabio Silva hanya meyakinkan di BVB sebagai joker dan sempat memberi sinyal hengkang

Pengeluaran besar itu sejauh ini belum membuahkan hasil. Silva datang ke Dortmund dalam keadaan yang meragukan dan awalnya harus absen berminggu-minggu setelah operasi adduktor yang tampaknya baru diketahui dalam rangka pemeriksaan medis.

Baru pada akhir September dan awal Oktober ia mencatat penampilan singkat pertamanya di bawah pelatih Niko Kovac dan disebut sudah sempat memberi sinyal akan hengkang lebih cepat dari Dortmund pada musim dingin, setelah hanya sekali menjadi starter dan karena perannya sebagai joker di belakang Serhou Guirassy.

Namun, para petinggi Dortmund dengan sangat tegas menutup kemungkinan itu. Sport Bild bahkan melaporkan pada awal Desember tentang ultimatum kepada para penasihat pemain Portugal itu bahwa kepergian dalam waktu dekat "sepenuhnya mustahil".

Setelah pergantian tahun, situasi Silva kemudian juga membaik karena Kovac memberinya lebih banyak peluang seiring kebugarannya yang meningkat. Namun, Silva hanya benar-benar meyakinkan dalam peran joker dan sebagai pemberi assist, bukan sebagai starter dan pencetak gol yang memberi persaingan besar kepada Guirassy di pusat lini serang.

Pada akhir musim debutnya, Silva membukukan sepuluh keterlibatan gol (tiga gol, tujuh assist), delapan di antaranya sebagai pemain pengganti. Namun, komitmennya - juga dalam kerja bertahan yang sangat penting bagi Kovac - tak pernah bisa disangkal.

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Jika Fabio Silva hengkang: Apakah BVB juga akan mendatangkan Tresoldi?

Mengingat tambahan kekuatan besar di lini serang Dortmund dalam diri Kontantinos Karetsas dan Giannis Konstantelias, yang kemungkinan akan menjadi pilihan utama di posisi setengah ruang di belakang Guirassy, peluang Silva untuk menjadi starter belakangan ini menurun drastis. Selain Real Betis, Real Sociedad juga disebut memantau pemain yang satu kali memperkuat tim nasional Portugal itu.

Namun demikian: secara internal, Silva disebut telah menegaskan sepanjang persiapan musim panas bahwa ia ingin menghadapi persaingan di BVB dan membuktikan diri. Kontraknya di Dortmund masih berlaku hingga 2030. Jika pada akhirnya Silva tetap ingin pergi, BVB harus kembali aktif di bursa transfer.

Di satu sisi, dengan melihat beban tiga kompetisi, akan ceroboh jika hanya memiliki satu penyerang tengah nominal dalam skuad, yaitu Guirassy. Di sisi lain, bertahannya penyerang top Guinea itu juga sama sekali belum benar-benar pasti, jika memang ada tawaran bernilai tinggi dari Arab Saudi yang masuk.

Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, BVB dikaitkan dengan perekrutan Nicolo Tresoldi. Penyerang timnas Jerman U-21 itu menjalani musim terbaik dalam kariernya setelah pindah ke Club Brugge dan mencetak 23 gol (sembilan assist) dalam 58 pertandingan. Pada musim baru di Belgia yang sudah dimulai, ia juga sudah menunjukkan ketajamannya. Dalam tiga laga kompetitif sejauh ini, pemain 21 tahun itu mencetak tiga gol.