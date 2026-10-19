Sem Steijn mencetak dua gol untuk Feyenoord saat menghadapi Telstar pada Sabtu dan karena itu menjadi bahan pembahasan dalam Vandaag Inside pada Senin. Johan Derksen menilai gelandang itu bisa berguna bagi klub asal Rotterdam tersebut, asalkan dimainkan dengan cara yang tepat.

"Dia sudah membuktikannya di FC Twente. Dia mencetak banyak gol dan bermain bagus. Robin van Persie memperlakukannya dengan buruk dan menjatuhkannya habis-habisan," kata Derksen mengawali analisisnya tentang Steijn.

Valentijn Driessen menyinggung bahwa Steijn menjadi kapten Feyenoord musim lalu. "Dia tidak bisa berbuat apa-apa soal itu," Derksen langsung menyanggah. "Konyol, bukan, menjadikan pemain baru yang masih muda sebagai kapten?"

"Kalau pelatih meminta Anda menjadi kapten, Anda tidak akan bilang 'tidak'," René van der Gijp menyela. "Tidak. Tapi Van Persie berkali-kali mencoretnya tanpa ampun. Seolah-olah dia sama sekali tidak bisa bermain sepakbola. Sementara putranya selalu boleh masuk sebagai pemain pengganti," Derksen kembali mengambil alih pembicaraan.

Driessen melanjutkan. "Pelatih yang sekarang sebenarnya melakukan hal yang persis sama," katanya merujuk kepada Giovanni van Bronckhorst, yang menjadi pelatih kepala di De Kuip sejak musim panas lalu. "Dia juga mencadangkan Steijn."

"Pelatih bebas menentukan itu. Tapi saya pikir, jika Anda memberi Steijn kepercayaan, Anda akan mendapatkan pemain yang sangat bagus. Seorang gelandang yang berada di jajaran pencetak gol terbanyak," kata Derksen, yang terlepas dari semua itu masih melihat masa depan Steijn di Feyenoord.

"Bisa jadi. Dia sudah pernah menjadi pencetak gol terbanyak. Dia sudah membuktikannya," ujar Driessen merujuk pada musim 2024/25, ketika Steijn menjadi pencetak gol terbanyak Vriendenloterij Eredivisie bersama FC Twente dengan 24 gol.